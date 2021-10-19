Tekstil sektörünün kalbi 3 gün boyunca Bursa'da atacak

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) öncülüğünde, Küresel Fuar Acentesi organizasyonunda bu yıl 6'ncısı düzenlenen "Bursa Textile Show" başladı.

Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi Fuar Alanı'nda başlayan etkinlikte, giysilik kumaş ve aksesuar üretimi yapan 111 firma sonbahar-kış 2022-2023 koleksiyonlarını yerli ve yabancı alıcıların beğenisine sunuyor.

Bu yıl 30 ülkeden yaklaşık 300 yabancı alıcıyı üretici firmalarla buluşturan Bursa Textile Show 3 gün boyunca devam edecek.

Fuarın açılışında konuşan Bursa Valisi Yakup Canbolat, Türkiye'nin, tekstil sektörü karnesine bakıldığında dünya çapında söz sahibi bir ülke olduğunu söyledi.

Canbolat, Türkiye'nin tekstil sektöründe vizyoner girişimciler, nitelikli insan kaynağı ve üretim yetenekleri sayesinde dünyanın en büyük 7'nci, AB'nin ise 2'nci tekstil ihracatçısı konumunda bulunduğunu belirterek şöyle konuştu:

"Sektörü stratejik yapan en önemli özelliği şüphesiz dışa bağımlı olmaması ve Türkiye'de istihdama çok büyük katkı sunmasıdır. Ülkemizin sektör pastasından aldığı en büyük dilimi ise şüphesiz Bursa sağlamaktadır. Bursa güçlü bir yapıya sahiptir. Tekstilde merkez üssü konumundadır. 2021 Ocak-Eylül döneminde yaklaşık 200 ülke, serbest bölge ve özerk bölgeye ürün gönderilen Bursa'nın ihracatı geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 24 artarak 11 milyar seviyesine ulaşmıştır. Üretim ve tasarımdaki kalitenin sergilendiği Bursa Textile Show, yurt dışından gelen alım heyetleriyle kazan-kazan ilkesi ışığında önemli iş ve ihracat bağlantılarının oluşmasına katkı sağlayacaktır. Fuara 111 firma katılıyor. 30 ülkeden 300 yabancı alım heyetini ilimizde ağırlayacağız."

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da tekstil sanayisinde Bursa'nın köklü bir üretim geleneğine sahip olduğunu söyledi.

Aktaş, tekstil sektörünün uzun yıllardır Bursa ekonomisi için önemini korumayı başardığını ifade ederek, "BTSO öncülüğünde gerçekleştirilen Bu yıl 6'ncısı düzenlenen Bursa Textile Show da kentin artan ihracat ivmesine güç kazandıracaktır. Emeği geçen herkese teşekkür ediyor, fuarın hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum." diye konuştu.

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay da dünyadaki rekabet koşullarında kaliteli üretim yapmanın artık tek başına yeterli olmadığını vurguladı.

Burkay, imal edilen ürünün pazarlanmasının önemini dile getirerek, "Bu noktada Bursa gibi üretim merkezlerinde fuarların düzenlenmesi çok önemli. UR-GE projeleri ile başladığımız bu etkinlik bugün mini bir fuar haline geldi. Projenin en başından bu yana fuarımıza inanan ve destekleyen tüm tekstil sektör temsilcilerine teşekkür ediyorum. 3 gün boyunca yerli ve yabancı 3 binden fazla ziyaretçiyi fuarımızda ağırlamayı hedefliyoruz. Fuarımızın sektörümüz için hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri stantları ziyaret etti.

