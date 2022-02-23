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Tekvando: Dünya Başkanlık Kupası

23.02.2022 21:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye, gençler kategorisi müsabakalarına 3 madalyayla başladı

Arnavutluk'ta düzenlenen Dünya Tekvando Başkanlık Kupası'nda gençler kategorisi müsabakaları başladı.

Avrupa Tekvando Birliği tarafından Durres kentinde gerçekleştirilen organizasyonun gençler kategorisinin ilk gününde 5 sıklette karşılaşmalar yapıldı.

Tatamiye çıkan milli sporcular 2 altın, 1'i bronz olmak üzere toplam 3 madalya kazandı. Genç kızlar 42 kiloda Hayrunnisa Gürbüz, erkekler 68 kiloda Ömer Furkan Körpe tüm rakiplerini mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldu. Genç kızlar 52 kiloda mücadele eden Selen Gündüz ise bronz madalya kazandı.

Milli tekvandocular tercihlerine göre bu yıl yapılacak Olimpik Kilo Kategorileri Avrupa Şampiyonası veya Avrupa Ümitler Tekvando Şampiyonası'na kota hakkı elde etti.

Organizasyon yarın gençler kategorisinde 8 sıklette yapılacak müsabakalarla devam edecek.

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