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Tekvando eğitimi aldığı proje sayesinde şimdi kendisi sporcu yetiştiriyor

30.03.2022 13:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'de başlatılan proje kapsamında 8 yıl önce tekvando eğitimi alan İbrahim Şimşek, aynı projede milli antrenör olarak yeni sporcular yetiştirmenin gururunu yaşıyor - Proje sayesinde hayalini kurduğu polislik mesleğine de kavuşan İbrahim Şimşek: - "Buradaki öğrencilerimde kendimi görüyorum. Bu çocukların madalyaya uzanmaları için her şeyi yapıyoruz"

KAYSERİ (AA) - MÜZAHİM ZAHİD TÜZÜN - Kayseri'de "İpeksi Dokunuş ile Sokaktan Madalyaya Uzanan Eller" adlı projeye 8 yıl önce katılan İbrahim Şimşek, milli antrenör olarak aynı projede sporcu yetiştiriyor.

Kayseri Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şubesi, çocuk ve gençlerin fiziksel ve ruhsal gelişimini en iyi şekilde tamamlamak, sosyoekonomik imkansızlıklar yüzünden tekvando sporundan uzak kalan veya tanışma fırsatı bulamayanları lisanslı sporcu olarak yetiştirmek amacıyla 2014'te Kayserili iş adamı Saffet Arslan'ın sponsorluğunda "İpeksi Dokunuş ile Sokaktan Madalyaya Uzanan Eller" projesini başlattı.

Binlerce çocuğun tekvando sporcusu lisansı aldığı ve çok sayıda madalya kazandığı proje, birçok genç gibi 8 yıl önce tekvando eğitimi alan İbrahim Şimşek'in de hayatına dokundu.

Tekvando lisansı aldıktan sonra milli sporcu olarak katıldığı çeşitli yarışmalarda 25 madalya kazanan Şimşek, aynı proje kapsamında milli antrenör olarak yeni yıldızlar yetiştirmek için ter döküyor.

Projeyle hayatı değişen ve kariyerine yön çizen Şimşek, sporcu olmanın verdiği avantajla çocukluk hayali polislik sınavını da kazanarak 2019 yılında mesleğe adım attı.

- "Polislik mesleğime ve tekvandoya aşığım"

Şimşek, AA muhabirine, polislikle antrenörlüğün çocukluk hayali olduğunu ve bunları aynı anda gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Mesleğini aşkla yaptığını vurgulayan Şimşek, "Tekvando da başarılı bir sporcu olmak ve polislik hayalimdi. Daha önce sporcu olduğum yerde şimdi antrenör ve polis olarak görev yapmaktayım. Bunun gururunu yaşıyorum. Polislik mesleğime ve tekvandoya aşığım." dedi.

- "Madalyaya uzanmaları için her şeyi yapıyoruz"

Dünya, Avrupa ve Türkiye şampiyonalarına defalarca katıldığını anlatan Şimşek, şimdiyse öğrencilerinin bu şampiyonalara katılıp ülkelerine madalya getirmesi için ter döktüğünü ve yetiştirdiği sporcuların bugüne kadar çeşitli organizasyonlarda 482 madalya kazandığını ifade etti.

Öğrencilerde kendisini gördüğünü anlatan Şimşek, "Buradaki öğrencilerimde kendimi görüyorum. Bu çocukların madalyaya uzanmaları için her şeyi yapıyoruz. Türkiye şampiyonalarına katılıp uluslararası arenalarda boy göstererek bayrağımızı dalgalandırmaları için de elimden gelen her şeyi yapıyorum." diye konuştu.

Şimşek, çocukların ülkelerine birçok madalya getireceğine inandığını sözlerine ekledi.

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