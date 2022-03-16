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Tekvandoda Avrupa Şampiyonası Seçme Müsabakaları yapıldı

16.03.2022 18:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tekvandoda Avrupa Şampiyonası Seçme Müsabakaları yapıldı

Avrupa Tekvando Şampiyonası ve Avrupa Para Tekvando Şampiyonası öncesi Milli Takım Seçme Müsabakaları, Konya'da gerçekleştirildi.

Türkiye Tekvando Federasyonunun açıklamasına göre, Avrupa Tekvando Şampiyonası için erkekler 74, 80 ve 87 kilo için seçme müsabakaları yapıldı. Seçmeyi 74 kiloda Muhammed Emin Yıldız, 80 kiloda Hüseyin Kartal, 87 kiloda Enbiya Taha Biçer kazandı.

Para tekvandoda ise erkeklerde K44 80 kilo, kadınlarda ise K44 +65 kiloda seçmeler düzenlendi. Erkekler K44 80 kiloda Oktay Atalay, kadınlar K44 +65 kiloda Nisa Nur Gürses, Avrupa Para Tekvando Şampiyonası'na katılma hakkı elde etti.

İngiltere'de 19-22 Mayıs'ta gerçekleştirilecek iki organizasyonda Türkiye'yi temsil edecek sporcular şöyle:

- Avrupa Tekvando Şampiyonası

Erkekler:

54 kilo Deniz Dağdelen - Direkt

58 kilo Ömer Faruk Dayıoğlu - Direkt

63 kilo Hakan Reçber - Direkt

68 kilo Ferhat Can Kavurat - Direkt

74 kilo Muhammed Emin Yıldız - Seçmeyi kazanan

80 kilo Hüseyin Kartal - Seçmeyi kazanan

87 kilo Enbiya Taha Biçer - Seçmeyi kazanan

+87 kilo Emre Kutalmış Ateşli - Direkt

Kadınlar:

46 kilo Emine Göğebakan - Kota - Direkt, Fatma Keleş - Direkt

49 kilo Merve Dinçel - Kota - Direkt, Rukiye Yıldırım - Direkt

53 kilo Zeliha Ağrıs - Direkt

57 kilo Hatice Kübra İlgün - Direkt

62 kilo İkra Kayır - Direkt

67 kilo Merve Nur Evci - Direkt

73 kilo Nur Tatar - Direkt, Büşra Öztürk - Yedek

+73 kilo Nafia Kuş - Kota - Direkt, Sude Yaren Uzunçavdar - Direkt

- Avrupa Para Tekvando Şampiyonası

Erkekler:

K44 58 kilo Alican Özcan - Direkt

K44 63 kilo Mahmut Bozteke - Direkt

K44 70 kilo Fatih Çelik - Direkt

K44 80 kilo Oktay Atalay - Seçmeyi kazanan

K44 +80 kilo Mehmet Sami Saraç - Direkt

Kadınlar:

K44 47 kilo Nurcihan Ekinci - Direkt

K44 52 kilo Meryem Betül Çavdar - Direkt

K44 57 kilo Gamze Gürdal - Direkt

K44 65 kilo Seçil Er - Direkt

K44 +65 kilo Nisa Nur Gürses - Seçmeyi kazanan

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