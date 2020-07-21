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Tel Abyad'da Barış Pınarı Futbol Turnuvası düzenlendi

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 21.07.2020 17:36 | Son Güncelleme

Tel Abyad'da Barış Pınarı Futbol Turnuvası düzenlendi

Şanlıurfa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Suriye'nin Tel Abyad ilçesinde "Barış Pınarı Futbol Turnuvası" düzenlendi.

Şanlıurfa Valiliğinde yapılan açıklamaya göre, Barış Pınarı Harekatıyla terörden arındırılan Tel Abyad'da, gençlerin sporla sosyalleşmesi ve uzun yıllar maruz kaldıkları çatışma ortamının stresinden uzaklaşmaları amacıyla Suriye Destek ve Koordinasyon Merkezi (SUDKOM) koordinesinde futbol turnuvası düzenlendi.

Sekiz takımın karşılaştığı turnuvanın final karşılaşması, El Cevab ve Aynelarus takımları arasında oynandı. 3-1 sona eren final karşılaşmasının ardından El Cevab takımı şampiyon olurken, Aynelarus takımı ikinci El Hatuniye takımı ise üçüncü oldu.

Karşılaşma sonunda dereceye giren takımlara kupa, madalya ve çeşitli ödüller verildi.

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