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Tel Abyad'da ihtiyaç sahiplerine insani yardım dağıtıldı

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 30.07.2020 09:09 | Son Güncelleme

Tel Abyad'da ihtiyaç sahiplerine insani yardım dağıtıldı

Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütü YPG/PKK'dan temizlenen Suriye'nin Tel Abyad ilçesindeki ihtiyaç sahiplerine bayram öncesi gıda kolisi yardımı yapıldı.

Şanlıurfa Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Barış Pınarı Harekatı ile terörden arındırılan Tel Abyad ilçesinde yaşayan Suriyelilere yönelik, Şanlıurfa Valiliği Suriye Destek ve Koordinasyon Merkezi (SUDKOM) koordinesinde AFAD'ın organizesiyle insani yardımlar gerçekleştiriliyor. Bu kapsamda, Tel Abyad ilçesinin Şarkiye köyünde daha önce belirlenen ihtiyaç sahibi 60 aileye gıda kolisi teslim edildi.

Suriyeli aileler, bayram öncesi ihtiyaçlarını karşılayan Türkiye'ye ve her durumda yanlarında olan AFAD çalışanlarına teşekkür etti.

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