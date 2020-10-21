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Tel Abyad'da iyileştirme çalışmaları devam ediyor

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 21.10.2020 17:10 | Son Güncelleme

Tel Abyad'da iyileştirme çalışmaları devam ediyor

Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütü YPG/PKK'dan temizlenen Tel Abyad ilçesinde numarataj çalışmaları başlatıldığı bildirildi.

Şanlıurfa Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütlerinin işgalinden kurtarılarak hayatın normale dönmeye başladığı Tel Abyad ilçesinde yürütülen iyileştirme çalışmaları devam ediyor.

Şanlıurfa Valiliği Suriye Destek ve Koordinasyon Merkezi (SUDKOM) koordinesinde yürütülen faaliyetler kapsamında Çevre ve Şehircilik Koordinatörlüğünce bölgede numarataj çalışmaları başlatıldı.

Şehircilik, nüfus, belediye hizmetleri, tapu, sağlık ve benzeri kamu hizmetlerinin doğru şekilde yürütülmesi için başlatılan çalışmalar, tüm cadde ve sokaklarda sürüyor.

Numarataj çalışmaları, mahalle meclislerinin belediyecilik hizmet birimleri tarafından da kayıt altına alınıyor.

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