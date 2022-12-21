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Tel fabrikasında çıkan yangın korkuttu

21.12.2022 15:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denizli’nin Merkezefendi ilçesinde bir metal tel fabrikasının boyahane bölümünde çıkan yangın korku dolu anlar yaşattı.

Tel fabrikasında çıkan yangın korkuttu

Yangın, Merkezefendi ilçesi Hacıeyüplü Mahallesi’nde metal tel üretimi yapan bir fabrikada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kaynaklı ve çelik hasır tel üretimi yapan fabrikanın boyahane kısmında başlayan yangın kısa sürede büyüdü. Boya makinasında başladığı öğrenilen yangına çalışanlar tarafından yapılan müdahale yetersiz kalınca 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulunuldu. Çevrede alınan güvenlik sonrası yangına müdahale edildi. Çıkan yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik müdahalesi sonrası kontrol altına alınarak söndürüldü.

Meydana gelen yangında herhangi can kaybı ve yaralanma olmazken, boya makinasının yanmasından dolayı büyük çapta maddi hasar oluştu. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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