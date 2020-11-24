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Teleferik bugün öğretmenlere ücretsiz

ANTALYA HABERLERİ  | 24.11.2020 10:12 | Son Güncelleme

Antalya Büyükşehir Belediyesi, 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde Tünektepe Teleferik seferini tüm öğretmenler için ücretsiz yaptı.Büyükşehir Belediyesi’nin Tünektepe Teleferik ve Sosyal Tesisi, 24 Kasım Öğretmenler Günü hediyesi olarak öğretmenlere kapılarını ücretsiz açıyor.

Teleferik bugün öğretmenlere ücretsiz

Antalya Büyükşehir Belediyesi, 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde Tünektepe Teleferik seferini tüm öğretmenler için ücretsiz yaptı.
Büyükşehir Belediyesi’nin Tünektepe Teleferik ve Sosyal Tesisi, 24 Kasım Öğretmenler Günü hediyesi olarak öğretmenlere kapılarını ücretsiz açıyor. Öğretmen kimlik kartını ibraz eden tüm öğretmenler 24 Kasım Salı günü saat 10.00-18.00 saatleri arasında teleferikten ücretsiz faydalanabilecek. Antalya’da görev yapan tüm öğretmenler bu özel ve anlamlı günde 605 rakımlı Tünektepe’ye çıkarak eşsiz Antalya manzarasını izleyebilecek.

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Antalya Namaz Vakitleri 24 Kasım Salı

İmsak
06:14
Sabah
07:38
Öğle
12:49
İkindi
15:28
Akşam
17:50
Yatsı
19:09

Antalya Nöbetçi Eczaneler24 Kasım Salı

Berrin Eczanesi
Muratpasa
Doğa Eczanesi
Muratpasa
Funda Eczanesi
Muratpasa
Gamzem Eczanesi
Muratpasa
Gökçen Eczanesi
Muratpasa
Kiraz Eczanesi
Muratpasa
Canan Eczanesi
Kepez
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