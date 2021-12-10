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Telefon dolandırıcıları "Eşiniz cinayete karıştı" yalanıyla hırsızlık yaptı

10.12.2021 15:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Telefon dolandırıcıları "Eşiniz cinayete karıştı" yalanıyla hırsızlık yaptı

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde yaşayan aile, "Eşiniz cinayete karıştı" diyen telefon dolandırıcılarına, 15 cumhuriyet altını ile 40 bin liralarını kaptırdı.

Alınan bilgiye göre, Bayat köyünde yaşayan Hüseyin Kapan (61), aracını muayene ettirmek için Tosya'da bulunan muayene istasyonuna gittiği esnada, zihinsel özürlü kızı ile birlikte evde bulunan eşi Muammer Kapan'ı bir kişi telefonla aradı.

Telefondaki kişi, Muammer Kapan'a, "80 yaşındaki bir kadının cinayeti ve kadının altınlarının çalınma olayına karıştığı için eşini muayene istasyonunda gözaltına aldıklarını, çalınan altınlarla karşılaştırmak için evdeki bütün altınları, gönderecekleri kişiye teslim etmesini" söyledi.

Eve gelen jandarma kıyafetli iki kişiye 15 cumhuriyet altını ile 40 bin lira nakit parayı veren Kapan, kocasının eve gelmesi üzerine dolandırıldıklarını anlayarak durumu jandarmaya bildirdi.

Hüseyin Kapan, gazetecilere yaptığı açıklamada, eşinin olaydan sonra rahatsızlandığını belirterek, "Bu olaydan ikimiz de psikolojik tedavi görüyoruz. Hala kendimize gelemedik. Gecemiz gündüz, gündüzümüz gece oldu. Hacca yazılmıştım Allah nasip ederde çıkarsa oraya gidecektik eşimle birlikte. Aynı zamanda evde benim yüzde 72 zihinsel özürlü kızım var. Evden dışarı çıkamıyor. Annesi onun başında oturuyor. Bu ikisi için biriktiriyordum parayı. Tüm paramız, yıllarımızın tasarrufu gitti. Ne yapacağımızı bilemiyoruz." diye konuştu.

Muammer Kapan (60) yaşadığı olayın etkisinden çıkamadığını söyleyerek, suçluların en kısa zamanda bulunmasını istedi.

Köy muhtarı Bektaş Candan da Tosya'dan ticari taksi tutarak iki kişinin köye geldiğini aktararak, "Caminin önüne geliyorlar. Orada 8 numaralı ev nerede diye soruyorlar. Başka biri telefonla yönlendiriyor bunları. Köyün girişinde bulunan eve 200 metre kala iniyorlar ve evi belirliyorlar. Burada elbiselerini değiştiriyorlar ve Hüseyin Kapan'ın evine direkt giriyorlar. Evde sadece eşi varmış. Altın ve parayı alır almaz 5 dakika içinde taksiye binip gidiyorlar." dedi.

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