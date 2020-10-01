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Telefon dolandırıcılarına inanıp arabasını sattı

MALATYA HABERLERİ  | 01.10.2020 14:58 | Son Güncelleme

Telefon dolandırıcılarına inanıp arabasını sattı

Malatya'da telefonla dolandırıcılık yapan şüphelilere inanıp havale yapan, bir sonraki talebi karşılamak için de arabasını satan kişinin ikinci para gönderme teşebbüsü polis tarafından engellendi.

Kendisini polis, asker veya savcı olarak tanıtan şüpheliler telefonla aradıkları A.Ö. ile görüşerek, çeşitli bahanelerle hesaplarına 25 bin lira havale ettirdi.

Dolandırıcıların tekrar irtibat kurarak para istemesi üzerine A.Ö. aracını 140 bin liraya satıp 50 bin lirasını havale etmek için PTT'ye gitti.

PTT görevlileri ile koordineli çalışan polis ekipleri, mağdur A.Ö'nün ikinci kez havale yapmasını önledi.

Polis ekipleri dolandırıcıların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

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