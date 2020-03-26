YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Amasya
  4. Telefon dolandırıcılığına dikkat

Telefon dolandırıcılığına dikkat

AMASYA HABERLERİ  | 26.03.2020 11:13 | Son Güncelleme

Bütün uyarılara rağmen dolandırıcılık vakalarının görüldüğünü belirten Merzifon İlçe Emniyet Müdürü Sunay Öztürk, telefon dolandırıcılığına karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.Merzifon İlçe Emniyet Müdürü Sunay Öztürk, telefon yoluyla dolandırıcılık olaylarında şüphelilerin, gelişen teknolojik imkanları kullanıp mağdurları telefonla arayarak kendilerini polis, asker veya savcı olarak tanıtıp, gerçek dışı vaatler ve kurgu olaylarla vatandaşların iyi niyetlerini ve yardımseverlik duygularını istismar ederek dolandırdıkları belirtti.Kapıya gelerek veya yolda durdurarak polis olduğunu söyleyen kişilere kesinlikle inanılmaması gerektiğini vurgulayan Öztürk, “Sizi telefonda kişisel bilgileriniz ve kredi kartı numaranız ve benzeri gibi söylemlerle arayan veya herhangi bir hediye kazandınız şeklinde mesaj gönderen kişilere itibar etmeyiniz.

Telefon dolandırıcılığına dikkat

Bütün uyarılara rağmen dolandırıcılık vakalarının görüldüğünü belirten Merzifon İlçe Emniyet Müdürü Sunay Öztürk, telefon dolandırıcılığına karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.
Merzifon İlçe Emniyet Müdürü Sunay Öztürk, telefon yoluyla dolandırıcılık olaylarında şüphelilerin, gelişen teknolojik imkanları kullanıp mağdurları telefonla arayarak kendilerini polis, asker veya savcı olarak tanıtıp, gerçek dışı vaatler ve kurgu olaylarla vatandaşların iyi niyetlerini ve yardımseverlik duygularını istismar ederek dolandırdıkları belirtti.
Kapıya gelerek veya yolda durdurarak polis olduğunu söyleyen kişilere kesinlikle inanılmaması gerektiğini vurgulayan Öztürk, “Sizi telefonda kişisel bilgileriniz ve kredi kartı numaranız ve benzeri gibi söylemlerle arayan veya herhangi bir hediye kazandınız şeklinde mesaj gönderen kişilere itibar etmeyiniz. Kapıya gelerek veya yolda durdurarak polis olduğunu söyleyen kişilere kesinlikle inanmayınız, kimliklerini sorunuz. Zira görevli bir polis de olsa kapınıza geldiğinde kendisini tanıtmak ve kimliğini ibraz etmek zorundadır.” dedi.

"Şüpheli her durumda 155’i arayınız"
Kolluk güçlerinin telefonla başlatıp telefonla bitirdikleri hiçbir faaliyetlerinin bulunmadığının altını çizen İlçe Emniyet Müdürü Öztürk, “Dolandırıcılık maksadı ile kendilerine Polis ve Komiser süsü vererek yapılan aramalarda polis telsizi duysa bile sizi aldatmaya yönelik olabileceğinden itibar etmeyiniz. Vatandaşlarımız herhangi bir konu ile ilgili ihtiyaç duyulduğunda, kendisine telefonla ulaşılsa bile muhakkak suretle polis merkezinde veya Emniyet Müdürlüğü’ne davet edilerek yüz yüze görüşme sağlanmaktadır. Kolluk güçlerinin telefonla başlatıp telefonla bitirdikleri hiçbir faaliyetleri bulunmamaktadır. Uyarılarımızı haberdar olmayan yakınlarınıza ve tanıdıklarınıza paylaşarak mağduriyetleri önleyebilirsiniz. Şüpheli her durumda 155 Polis İmdat hattını arayınız” ifadelerini kullandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Koronavirüs şüphesiyle gözlem altına alındı, hastaneden kaçtı! Polis alarma geçti Koronavirüs şüphesiyle gözlem altına alındı, hastaneden kaçtı! Polis alarma geçti
Reçete yazılarak 5 gün rapor verilmişti! Koronavirüs şüphelisi diye yakalandı Reçete yazılarak 5 gün rapor verilmişti! Koronavirüs şüphelisi diye yakalandı

En Çok Okunan Yerel Haberler

Tepebaşı’nda virüse karşı tedbir çalışmaları titizlik ile sürdürülüyor

Tepebaşı’nda virüse karşı tedbir çalışmaları titizlik ile sürdürülüyor

Alkollü genç herkesi korkuttu

Alkollü genç herkesi korkuttu

Karabük'te otomobil devrildi: 1 ölü, 3 yaralı

Karabük'te otomobil devrildi: 1 ölü, 3 yaralı

Nazill Perşembe Pazarı bir süre kurulamayacak

Nazill Perşembe Pazarı bir süre kurulamayacak

Virüsle mücadele aralıksız devam ediyor

Virüsle mücadele aralıksız devam ediyor

20 yıldır aranan şahıs evinin gizli bölmesinde yakalandı

20 yıldır aranan şahıs evinin gizli bölmesinde yakalandı

Amasya Namaz Vakitleri 26 Mart Perşembe

İmsak
04:57
Sabah
06:23
Öğle
12:47
İkindi
16:16
Akşam
19:02
Yatsı
20:22

Amasya Nöbetçi Eczaneler26 Mart Perşembe

Gönül Eczanesi
Merkez
Özlü Eczanesi
Merkez
Merkez Eczanesi
Gumushacikoy
Ercan Eczanesi
Merzifon
Çağdaş Eczanesi
Suluova
Gökçe Eczanesi
Tasova
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

19. dönem düzenlenen AK Parti siyasi akademisi ilk dersi Amasya’da yapıldı

19. dönem düzenlenen AK Parti siyasi akademisi ilk dersi Amasya’da yapıldı

Kastamonu ve Amasya'da "Mehmetçiğe Destek Yürüyüşü" gerçekleştirildi

Kastamonu ve Amasya'da "Mehmetçiğe Destek Yürüyüşü" gerçekleştirildi

Anaokulu öğrencilerinden Mehmetçiğe oratoryolu destek

Anaokulu öğrencilerinden Mehmetçiğe oratoryolu destek

Amasya’da iş yerleri ve caddeler Türk bayraklarıyla donatıldı

Amasya’da iş yerleri ve caddeler Türk bayraklarıyla donatıldı

Et Ve Süt Kurumu Suluova’da Et Kesimine Başladı

Et Ve Süt Kurumu Suluova’da Et Kesimine Başladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.