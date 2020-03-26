Telefon dolandırıcılığına dikkat

Bütün uyarılara rağmen dolandırıcılık vakalarının görüldüğünü belirten Merzifon İlçe Emniyet Müdürü Sunay Öztürk, telefon dolandırıcılığına karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Merzifon İlçe Emniyet Müdürü Sunay Öztürk, telefon yoluyla dolandırıcılık olaylarında şüphelilerin, gelişen teknolojik imkanları kullanıp mağdurları telefonla arayarak kendilerini polis, asker veya savcı olarak tanıtıp, gerçek dışı vaatler ve kurgu olaylarla vatandaşların iyi niyetlerini ve yardımseverlik duygularını istismar ederek dolandırdıkları belirtti.

Kapıya gelerek veya yolda durdurarak polis olduğunu söyleyen kişilere kesinlikle inanılmaması gerektiğini vurgulayan Öztürk, “Sizi telefonda kişisel bilgileriniz ve kredi kartı numaranız ve benzeri gibi söylemlerle arayan veya herhangi bir hediye kazandınız şeklinde mesaj gönderen kişilere itibar etmeyiniz. Kapıya gelerek veya yolda durdurarak polis olduğunu söyleyen kişilere kesinlikle inanmayınız, kimliklerini sorunuz. Zira görevli bir polis de olsa kapınıza geldiğinde kendisini tanıtmak ve kimliğini ibraz etmek zorundadır.” dedi.