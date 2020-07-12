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Telefon dolandırıcısı tutuklandı

SAMSUN HABERLERİ  | 12.07.2020 19:16 | Son Güncelleme

Samsun’da kendini polis ve savcı olarak tanıtan kişilerin para ve altınlarını elden teslim alarak dolandırıcılık olayına karışan şahıs, mahkemece tutuklandı.Olay, İlkadım ilçesinde meydana geldi.

Telefon dolandırıcısı tutuklandı

Samsun’da kendini polis ve savcı olarak tanıtan kişilerin para ve altınlarını elden teslim alarak dolandırıcılık olayına karışan şahıs, mahkemece tutuklandı.
Olay, İlkadım ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kendilerini savcı ve polis olarak tanıtıp operasyon yapacaklarını söyleyerek kandırıp korkuttukları kişileri telefonla arayan şebeke üyelerinden Ahmet Ç. (26) Eskişehir’de bir kişiden 150 adet cumhuriyet altınını elden almak isterken dolandırıldığını anlayan şahıs altınları vermeyip polise şikayetçi oldu. Eskişehir polisi, şüphelinin Şanlıurfa nüfusuna kayıtlı Ahmet Ç. olduğunu tespit etti. Aynı yöntemle Amasya’nın Merzifon ilçesinde bir kişiden 40 bin lira değerinde altını elden teslim alan Ahmet Ç., söz konusu altınları Samsun’a bozdurmaya geldi. Samsun’da altınları bozdurup Gurcistan’da T.G. adlı Gürcü kadına 3 bin 614 dolar para gönderdiği tespit edilen Ahmet Ç., Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin takibine takıldı. Atakum ilçesi Yeni Mahalle’den Samsun’un İlkadım ilçesi Büyükşehir Belediyesi Kavşağı’na kadar kovalanan Ahmet Ç., kendisini kovalayan polisin aracının önünü kesmesi sonucu yakalandı. Samsun’da da bir kişiyi telefonla arayıp dolandırmak istedikleri tespit edilen Ahmet Ç., emniyetteki sorgulanmasının ardından bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren Ahmet Ç. mahkeme tutuklananarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi’ne gönderildi.

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İkindi
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Akşam
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Yatsı
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Samsun Nöbetçi Eczaneler12 Temmuz Pazar

Canik Eczanesi
Ilkadim
Cumhuriyet Eczanesi
Ilkadim
Unkapanı Eczanesi
Ilkadim
Bartu Eczanesi
Atakum
Esra Eczanesi
Atakum
Meskenler Eczanesi
Tekkekoy
Yılmaz Eczanesi
Alacam
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