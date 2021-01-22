YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adana
  4. Telefon kablosu çalan 2 kişi yakalandı

Telefon kablosu çalan 2 kişi yakalandı

22.01.2021 16:03 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana‘nın Ceyhan ilçesinde telefon kablosu çaldıkları belirlenen 2 şüpheli gözaltına alındı.Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Altıgöz Mahallesinde 40 metre telefon kablosunun köy mezarlığı içerisinden çalındığı bilgisinin alınması üzerine hırsızlık olayının aydınlatılmasına yönelik jandarma tarafından geniş çaplı araştırma başlatıldı.İnternet ve telefon kesintisinin olduğu saatte O.D.

Adana‘nın Ceyhan ilçesinde telefon kablosu çaldıkları belirlenen 2 şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Altıgöz Mahallesinde 40 metre telefon kablosunun köy mezarlığı içerisinden çalındığı bilgisinin alınması üzerine hırsızlık olayının aydınlatılmasına yönelik jandarma tarafından geniş çaplı araştırma başlatıldı.
İnternet ve telefon kesintisinin olduğu saatte O.D. isimli şahsın babası R.D. ile birlikte olay yerinde kamış kesme işi yaptıkları ve topladıkları tespit edildi. Ayrıca kablo kesim izi incelendiğinde kesik ucun yatay olarak tahra veya orak benzeri alet ile kesildiği ve şüphelilerin evlerinin yakınında yeni yakılmış olduğu değerlendirilen yanmış kablo kalıntıları tespit edildi. Şüpheli şahısların ev ve eklentilerinde yapılan aramada hırsızlık olayında kullandıkları 2 adet orak ele geçirildi.
Ayrıca O.D isimli şahsın “Adet Gereği Açıkta Bırakılmış Eşya Hakkında Hırsızlık” ve “Resmi Belgeyi Bozma, Yok Etme veya Gizleme” suçlarından ayrı ayrı arama kararı olduğu ve “Yoklama Kaçağı” olarak da arandığı tespit edildi.
Hırsızlık olayıyla ilgili yakalanan 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Driftli evlilik teklifi başına iş açtı: Düğün paramız gitti Driftli evlilik teklifi başına iş açtı: Düğün paramız gitti
Op. Dr. Ahmet Dilber: Kadınların çoğu göğüslerinin cerrahi işlemle düzeltilebileceğini bilmiyorOp. Dr. Ahmet Dilber: Kadınların çoğu göğüslerinin cerrahi işlemle düzeltilebileceğini bilmiyor

Adana Namaz Vakitleri 22 Ocak Cuma

İmsak
06:18
Sabah
07:41
Öğle
12:55
İkindi
15:37
Akşam
17:59
Yatsı
19:18

Adana Nöbetçi Eczaneler22 Ocak Cuma

Aslı Ulaş Eczanesi
Seyhan
Bahar Eczanesi
Seyhan
Burçinin Eczanesi
Seyhan
Duygum Eczanesi
Seyhan
Eda Eczanesi
Seyhan
Elif Cemre Eczanesi
Seyhan
İkizler Eczanesi
Seyhan
Tümünü Göster
Adana ECZANELER
Adana ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Kamyonet şarampole yuvarlandı: 3 yaralı

Kamyonet şarampole yuvarlandı: 3 yaralı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Sivil polislerin önünü kesip kendisini polis olarak tanıtan kişi tutuklandı

Sivil polislerin önünü kesip kendisini polis olarak tanıtan kişi tutuklandı

Ramazan Civelek imzayı attı

Ramazan Civelek imzayı attı

İzmir'de kırmızı ışıkta bekleyen kişiyi öldürdüğü iddiasıyla aranan zanlı Tekirdağ'da yakalandı

İzmir'de kırmızı ışıkta bekleyen kişiyi öldürdüğü iddiasıyla aranan zanlı Tekirdağ'da yakalandı

Diğer Haberler

Adana'da 1750 uyuşturucu hap ele geçirildi

Adana'da 1750 uyuşturucu hap ele geçirildi

GÜNCELLEME - Tencere satma bahanesiyle kandırdıkları kadının küpe ve parasını çaldıkları iddiası

GÜNCELLEME - Tencere satma bahanesiyle kandırdıkları kadının küpe ve parasını çaldıkları iddiası

GÜNCELLEME - Tencere satma bahanesiyle kandırdıkları kadının küpe ve parasını çaldıkları iddiası

GÜNCELLEME - Tencere satma bahanesiyle kandırdıkları kadının küpe ve parasını çaldıkları iddiası

Adana’da 170 kilo kıyılmış tütün ele geçirildi

Adana’da 170 kilo kıyılmış tütün ele geçirildi

Adana'da uyuşturucu ticareti sanığına 13 yıl 9 ay hapis cezası

Adana'da uyuşturucu ticareti sanığına 13 yıl 9 ay hapis cezası

İşletmeleri rahatlatacak finansman anlaşması

İşletmeleri rahatlatacak finansman anlaşması

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.