YURTHABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kars
  4. Telefon ve bilgisayar bağımlısı kedi

Telefon ve bilgisayar bağımlısı kedi

İHA İHA
21.03.2024 09:45
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kars’ta 5 yaşındaki sahibi Asel ile birlikte sürekli cep telefonu ve bilgisayardan çizgi film ve oyunlar izleyen kedi, oyunların bağımlısı oldu.

Gündüzleri sahibi Asel ile birlikte film izleyen kedi, akşam 5 yaşındaki Asel’in uyumasının ardından kedi videoları izlemeyi çok seviyor.
Kars merkez Bulanık köyünde 5 yaşındaki Asel Aydın’ın kedisi Bücür, köyün de maskotu oldu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Snowboardla Doğu Ekspresi’nin üzerinden atladıSnowboardla Doğu Ekspresi’nin üzerinden atladı
Aydın’da 1 haftada 33 aranan şahıs yakalandıAydın’da 1 haftada 33 aranan şahıs yakalandı
Alanya Balıkçı Barınağı'nda demirli iki tur teknesi yandıAlanya Balıkçı Barınağı'nda demirli iki tur teknesi yandı
Anahtar Kelimeler:
Kars

Kars Namaz Vakitleri 21 Mart Perşembe

İmsak
04:37
Sabah
06:02
Öğle
12:20
İkindi
15:45
Akşam
18:27
Yatsı
19:47

Kars Nöbetçi Eczaneler21 Mart Perşembe

Yaşam eczanesi
Merkez
Yeni civan eczanesi
Sarikamis
Akin eczanesi
Selim
Altun eczanesi
Kagizman
Tümünü Göster
Kars ECZANELER
Kars ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Camper ayakkabılarda 2000 TL'ye varan indirimler, bu fırsat kaçmaz

Camper ayakkabılarda 2000 TL'ye varan indirimler, bu fırsat kaçmaz

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Columbia, Stanley, Apple... Ünlü markalarda dev indirimler

Columbia, Stanley, Apple... Ünlü markalarda dev indirimler

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.