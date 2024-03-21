Telefon ve bilgisayar bağımlısı kedi

Gündüzleri sahibi Asel ile birlikte film izleyen kedi, akşam 5 yaşındaki Asel’in uyumasının ardından kedi videoları izlemeyi çok seviyor.
Kars merkez Bulanık köyünde 5 yaşındaki Asel Aydın’ın kedisi Bücür, köyün de maskotu oldu.
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