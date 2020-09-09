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Telefonla dolandırıcılık yapan şahıslar 40 saatlik kamera izlenerek yakalandı

MALATYA HABERLERİ  | 09.09.2020 17:43 | Son Güncelleme

Malatya’da telefonla dolandırıcılık yapan 2’si yabancı uyruklu 3 kişi, 40 saatlik kamera görüntüsü izlenerek yakalandı.Edinilen bilgiye göre, Malatya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü, Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği görevlileri tarafından nitelikli dolandırıcılık olayı ile ilgili olarak çalışma gerçekleştirildi.

Malatya’da telefonla dolandırıcılık yapan 2’si yabancı uyruklu 3 kişi, 40 saatlik kamera görüntüsü izlenerek yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Malatya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü, Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği görevlileri tarafından nitelikli dolandırıcılık olayı ile ilgili olarak çalışma gerçekleştirildi. Telefonla arayarak kendilerini polis olarak tanıtan şüpheli şahıslarca, müşteki şahsa ait, 4 adet Altın Bilezik, 8 adet Çeyrek Altın, 1 adet Altın Zincir Bileklik ve 1 gram Altın malzemeleri alarak olay yerinden uzaklaşan şahıslarla ilgili çalışma yapıldı.
Yapılan çalışmalarda, 10 farklı noktada bulunan 40 saatlik kamera görüntüsü incelemesi ve yapılan PTS kayıtları incelendi. Şüpheli şahısların kimlikleri ve kullandıkları araç tespit edildi. Şanlıurfa doğumlu H.B (21) ve yabancı uyruklu T A ve E A, Adıyaman ili Çelikhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile kurulan koordine sonucunda, Çelikhan ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı.
Şüphelilerin yapılan aramalarında olayda kullanılan 3 adet telefon ve çalınan malzemeler ziynet eşyaları şüpheli şahısların üzerinde ele geçirildi. Ziynet eşyaları müştekiye teslim edildi.
Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen 1 şüpheli mahkemece tutuklandı. Bir şüpheli hakkında Adli Kontrol Tedbirine Hükmedildi. Yaşı küçük şüpheli ise serbest bırakıldı.

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