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Telefonla kandırıldı, yarım milyonunu dolandırıcılara kaptırdı

BALIKESİR HABERLERİ  | 20.08.2020 12:13 | Son Güncelleme

Balıkesir’in Balya ilçesinde bir şahıs, telefonda kendisini komiser olarak tanıtan dolandırıcılara 525 bin TL nakit para ile 6 adet altın bileziğini kaptırdı.Olay Dereköy kırsal mahallesinde meydana geldi.

Telefonla kandırıldı, yarım milyonunu dolandırıcılara kaptırdı

Balıkesir’in Balya ilçesinde bir şahıs, telefonda kendisini komiser olarak tanıtan dolandırıcılara 525 bin TL nakit para ile 6 adet altın bileziğini kaptırdı.
Olay Dereköy kırsal mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kendisini komiser olarak tanıtan bir kişi, I.D’yi evindeki sabit telefondan arayarak, adının terör olaylarına karıştığını söyleyerek bankadaki ve evindeki paraları hazırlayarak evine gelecek bir adama teslim etmesini istedi. Aldığı telefon karşısında paniğe kapılan I.D isimli şahıs bankada ve evinde bulunan 525 bin TL parasını ile 6 altın bileziği evine gelen şahsa teslim etti. Daha sonra dolandırıldığını anlayan I.D, jandarmaya giderek şikayetçi oldu. Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve asayiş timlerinden oluşturulan özel ekip, şikayetçi I.D’nin evinin çevresinde ısrarlı araştırmalar sonucunda olayda kullanılan aracın bilgilerine ulaştı.
Şüphelinin suçüstü yakalanabilmesi için şikayetçi I.D’nin şüphelilerle telefonda görüşmeye devam etmesini isteyen jandarma ekipleri, şüphelilerle yeni bir buluşma ayarlanmasını sağladı. Şüpheli şahıslar S.K. ve M.F. suçüstü yapılarak yakalandı. Yapılan araştırma neticesinde şüpheli M.F’nin resmî belgede sahtecilik olmak üzere 4 adet suç kaydı, S.K’nın ise 2’si yağma, 1’i kasten adam öldürme ve 1’i de uyuşturucu madde bulundurmak olmak üzere 4 adet suç kaydının bulunduğu anlaşıldı. Şapheli şahıslar gözaltına alınarak haklarında yasal işlemlere başlanıldı.

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