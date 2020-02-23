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‘Televizyonun Tehlikeli Dünya Algısı’ OSM’de konuşuldu

SAKARYA HABERLERİ  | 23.02.2020 13:40 | Son Güncelleme

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Şubat Kültür Sanat Etkinlikleri ‘Televizyonun Tehlikeli Dünya Algısı’ konulu söyleşi ile devam etti.Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen Şubat Kültür Sanat Etkinlikleri ‘Televizyonun Tehlikeli Dünya Algısı’ konulu söyleşi ile devam etti.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Şubat Kültür Sanat Etkinlikleri ‘Televizyonun Tehlikeli Dünya Algısı’ konulu söyleşi ile devam etti.
Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen Şubat Kültür Sanat Etkinlikleri ‘Televizyonun Tehlikeli Dünya Algısı’ konulu söyleşi ile devam etti. Ofis Sanat Merkezi’nde (OSM) gerçekleştirilen ve Doç. Dr. Hasan Hüseyin Taylan’ın konuşmacı olarak katıldığı programı çok sayıda kültür sanat dostu takip etti.
Doç. Dr. Hasan Hüseyin Taylan, “Televizyonun etkisi azalma durumunda. İnternetle birlikte televizyon gözden düşmüş durumda. İlginç olan şey ise internet üzerinden televizyon izlenmeye başlandı. Diziler, filmler artık internet üzerinden izleniyor. Dolayısıyla televizyon etkisinin kolay kolay biteceği düşünülmüyor. Özellikle şiddetin moda olduğu diziler var. Sadece şiddet açısından bakarak değil aile yapımıza uygun olmayan diziler de var ama bugün televizyonun tehlikeli dünya algısı nedir dediğimiz zaman ben şiddet ile nitelendiriyorum. İçerik analizi yapıldığında da televizyonun 3’te 2’sinin şiddet ve cinsellik içerikli olduğu saptanmış. Peki, bu durum neyi sağlar. Bu durumda gençlerimiz daha saldırgan kişilik elde edebilir. İstatistiğe göre 18 yaşına kadar ortalama saat kadar televizyon seyreden bir genç bir yıl içerisinde yaklaşık 10 bin şiddet içeriği görüyor. Bu duruma örnek olarak şiddet içerikli çizgi film izleyen çocuklar oyuncaklarını vurmasına ya da koparmasına sebep oluyor. Bunun yanı sıra şiddet içeriğini izleyen insanlar gün geçtikçe duyarsızlaşıyor” dedi.

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