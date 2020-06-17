TELKODER'den numara taşıma ve faturalar için de elektronik işlem talebi

Serbest Telekomünikasyon İşletmecileri Derneği (TELKODER) Yönetim Kurulu Başkanı Halil Nadir Teberci, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle alınan tedbirler kapsamında abonelik başlangıcı, numara taşıma, abonelik feshi ve faturalandırma işlemlerinin de dijital ortamda yapılmasını talep etti.

Teberci, yazılı açıklamayla TBMM'de görüşülen ve elektronik haberleşme hizmetlerine yönelik sözleşmelerin elektronik olarak da yapılmasına imkan sağlayan kanun teklifini değerlendirdi.

Dijital abonelik işlemlerinin önünü açan değişiklik teklifini sektörün gelişimi açısında olumlu bulduklarını ancak düzenlemenin, bazı iyileştirmeler yapılarak daha kapsayıcı hale getirilebileceğini aktaran Teberci, "İçinde bulunduğumuz pandemi süreci de dikkate alındığında abonelik sözleşmelerinin yazılı usulün yanı sıra müşterilerin evlerinden çıkmadan uzaktan mesafeli olarak veya temassız şekilde akdedilmesine yönelik düzenlemelerin hayata geçirilmesi önem taşıyor. Abonelik başlangıcı, numara taşıma ve abonelik feshi işlemlerinin de dijital ortamda başlayıp dijital ortamda bitirilmesine yönelik düzenleme yapılmasını öneriyoruz." değerlendirmesinde bulundu.