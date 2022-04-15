YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. TEM Otoyolu'nda 10 aracın karıştığı zincirleme kazada 6 kişi yaralandı

TEM Otoyolu'nda 10 aracın karıştığı zincirleme kazada 6 kişi yaralandı

15.04.2022 16:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TEM Otoyolu'nda 10 aracın karıştığı zincirleme kazada 6 kişi yaralandı

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da TEM Otoyolu'nda 10 aracın karıştığı zincirleme kazada yaralanan 6 kişi hastaneye kaldırıldı.

TEM Otoyolu Ankara istikameti Bahçeşehir mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle aralarında tır, kamyonet ile otomobillerin bulunduğu 10 araç kaza yaptı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Kazada yaralanan 6 kişi ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle TEM Otoyolu Ankara istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.

Araçların yoldan kaldırılması için başlatılan çalışma devam ediyor.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hava kirliliğini yapay zeka ile hesaplayacaklarHava kirliliğini yapay zeka ile hesaplayacaklar
Kayseri'de 11. kattan düşen kadını öldürdüğü iddiasıyla eşinin yargılanmasına başlandıKayseri'de 11. kattan düşen kadını öldürdüğü iddiasıyla eşinin yargılanmasına başlandı
Iğdır'da iki kişinin ölü bulunduğu cinayetin zanlısı baba tutuklandıIğdır'da iki kişinin ölü bulunduğu cinayetin zanlısı baba tutuklandı
Anahtar Kelimeler:
trafik kazası

İstanbul Namaz Vakitleri 16 Nisan Cumartesi

İmsak
04:45
Sabah
06:17
Öğle
13:09
İkindi
16:52
Akşam
19:51
Yatsı
21:17
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

OnlyFans modeli aldığı en tuhaf isteği açıkladı!

OnlyFans modeli aldığı en tuhaf isteği açıkladı!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Spor giyim modasını sevenlere 300 TL altı kombin önerileri

Spor giyim modasını sevenlere 300 TL altı kombin önerileri

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Çivili çubukla defalarca vurdu! Öyle bir ceza verdiler ki...

Çivili çubukla defalarca vurdu! Öyle bir ceza verdiler ki...

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.