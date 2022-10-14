TEM Otoyolu'nda trafik kazasında 2 kişi yaralandı

İSTANBUL (AA) - TEM Otoyolu Kavacık mevkisinde meydana gelen trafik kazasında 1'i yabancı uyruklu, 2 kişi yaralandı.

TEM Otoyolu Ankara istikametinde seyir halindeki A.B. yönetimindeki 34 BNY 379 plakalı minibüs, otoyoldan çıkarak yol kenarındaki ağaçlık alana düştü.

Haber verilmesi üzerine olay yerine emniyet, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Emniyet ekipleri otoyolda güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri de A.B. ile minibüste bulunan Mısır uyruklu H.M'yi bulundukları yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti.

Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından tedavi altına alınmak üzere hastaneye kaldırıldı.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz