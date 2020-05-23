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TEMA Vakfı’ndan çocuklara 50 bin tohum

BALIKESİR HABERLERİ  | 23.05.2020 12:35 | Son Güncelleme

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde TEMA Vakfı tarafından geliştirilen proje ile Bandırmalı çocuklara 50 bin adet tohum dağıtımına başlandı.TEMA Vakfı Bandırma Şubesi geliştirdiği proje ile çocuklara ağaç sevgisini aşılamak amacıyla tohum dağıtımına başladı.

TEMA Vakfı’ndan çocuklara 50 bin tohum

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde TEMA Vakfı tarafından geliştirilen proje ile Bandırmalı çocuklara 50 bin adet tohum dağıtımına başlandı.
TEMA Vakfı Bandırma Şubesi geliştirdiği proje ile çocuklara ağaç sevgisini aşılamak amacıyla tohum dağıtımına başladı. Hazırladıkları tohum paketleri ile çocuklara tohum bilgisi ve toprak sevgisini aşılamayı hedefleyen ekip, yoğun hazırlığın ardından dağıtıma başladı.
Konu ile ilgili açıklamada bulunan TEMA Vakfı Bandırma İlçe Başkanı Burak Uğur; “TEMA Vakfı Bandırma olarak Pandemi döneminde maalesef doğadan uzak, planladığımız etkinlikleri gerçekleştirememenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Bizde ekip arkadaşlarımız ile bugünlerde evde olan çocuklarımıza küçük bir hediye hazırlamak istedik. Küçük bir paket içerisine koyduğumuz 20-25 adet Mısır tohumunu, saksıya ve bahçeye nasıl ekileceğini anlatan görseller ile evlere, dolayısı ile çocuklarımıza ulaştırmaya çalışıyoruz. Çocuklarımız bu sayede tohum nedir, toprağa nasıl ekilir gibi temel deneyimlere sahip olacaklar. Buradan bize destek veren muhtarlarımıza ve ailelere de çok teşekkür ediyoruz. Ayrıca ellerine bu paketlerden ulaşmayan ancak temin etmek isteyen herkes bize sosyal medyadan ulaşabilir ve tohumlarını temin edebilir” dedi.
Hazırladıkları paketler ile 50 bin adet tohumu Bandırma’daki çocuklara ulaştırmayı hedefleyen TEMA Vakfı Bandırma yönetimi bu projeyi her baharda uygulamayı hedeflediklerini vurguladı. İlk dağıtıma Paşakent Mahallesinden başlanırken, tohum tesliminde TEMA Vakfı İlçe Yöneticileri Dr.Cem Aldağ ve Şimal İl Gördün de bulundular.

TEMA Vakfı’ndan çocuklara 50 bin tohum

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