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TEMA Vakfı'ndan insan kaynaklı orman yangınlarını önlemek için farkındalık projesi

09.08.2022 12:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TEMA Vakfı'ndan insan kaynaklı orman yangınlarını önlemek için farkındalık projesi

İSTANBUL (AA) - TEMA Vakfı, insan kaynaklı orman yangınlarını önlemek amacıyla "Orman Yangınları Farkındalık Projesi" başlattı.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, 2021 yılı yaz aylarında yaşanan ve afet boyutuna dönüşen orman yangınlarında resmi verilere göre 133 bin hektar orman, 26 bin hektar tarım alanı yandı. Yangınlarda 9 kişi ve milyonlarca canlı hayatını kaybetti. Türkiye doğası ve yangın bölgelerindeki yaşam ağır yara aldı.

Biyolojik çeşitliliğin azalmasıyla etkisi artan iklim krizi, içinde yer alınan ılıman kuşaktaki orman yangınlarında görülen yüzde 25 oranındaki artışın da nedeni olarak gösteriliyor. 2021 yılındaki yüksek sıcaklık ve uzun süre normalin üzerinde devam eden kuvvetli poyrazın etkisiyle yaşanan büyük orman yangınlarıyla 140 bin hektara yakın orman alanının yanmış olması bu durumu doğruluyor.

Bununla birlikte 2021 yılı yangınlarının çıkış nedeninin yüzde 87'sinin kasıt, ihmal, kaza ve sebebi bilinmeyen olarak tanımlanması ve yanan ormanların yüzde 99'unu tahrip etmesi, yangınlarda insan kaynaklı tahribatın etkisinin de büyük olduğunu gösteriyor.

- Farkındalık filmleri hazırlandı

TEMA Vakfı da geçmişte yaşanan yangınlardan dersler çıkarılması ve kamuoyunda orman yangınlarını önlemeye yönelik bilinç oluşturulması amacıyla "Daha Yanmadan" çağrısıyla başlattığı "Orman Yangınları Farkındalık Projesi" ile televizyon, radyo ve dijital platformlarda yaygın iletişim çalışmaları gerçekleştirecek.

Proje kapsamında hazırlanan farkındalık filmleri ormanların bulunduğu coğrafyaya dair yazılan bir şarkı ile başlarken, yangınların meydana gelmesiyle orman ve müziğin yerini alevlerin görüntüsü alıyor.

Filmlerin sonunda ise "Şarkılarda kalmasın, sonsuza dek yaşasın" mesajı veriliyor ve izleyenler projeyle hayata geçirilecek "DahaYanmadan.com" internet sitesine yönlendiriliyor. İnternet sitesinde bilgilendirme metinleri, görseller ve farkındalık filmleriyle orman yangınlarının önlenmesine dikkat çekiliyor.

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