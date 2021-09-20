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TEMA'ya yaptığı bağış sayesinde yargılanmaktan kurtuldu

20.09.2021 13:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TEMA'ya yaptığı bağış sayesinde yargılanmaktan kurtuldu

Ardahan'da hakkında "Kişilerin huzur ve sükununu bozma" suçundan suç duyurusunda bulunulan şüpheli, TEMA'ya yaptığı 5 bin liralık bağış sayesinde yargılanmaktan kurtuldu.

Kentte oturan müşteki H.K, şüpheli U.A'nın gürültü çıkararak kendisini sesli taciz ettiği iddiasıyla Ardahan Cumhuriyet Savcılığına şikayette bulundu.

Şikayet üzerine savcılığa bağlı uzlaştırma bürosu görevlilerinden Ülker Uğurlu, taraflar ile iletişime geçti.

Uğurlu taraflarla yaptığı görüşme sonucu H.K'nin de onayıyla U.A'nın TEMA'ya 5 bin liralık bağış yapmasını sağladı.

U.A'nın bağışına ilişkin makbuzu uzlaştırma bürosuna ibraz etmesi üzerine H.K. de şikayetinden vazgeçti.

Bunun üzerine hakkında dava açılmayan şüpheli U.A. böylece "Kişilerin huzur ve sükununu bozma" suçundan yargılanmadı.

Uzlaştırma Bürosu görevlilerinin benzer suçlarda tarafların davalık olmadan uzlaşması için çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

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