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TEM’de yolun karşısına geçmeye çalışan yaya otomobilin çarpması sonucu öldü

03.11.2023 08:18 | Son Güncelleme:
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Ümraniye’de otoyolda yolun karşısına geçmeye çalışan yaya, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

TEM’de yolun karşısına geçmeye çalışan yaya otomobilin çarpması sonucu öldü

Polis, kazanın ardından kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, saat 21.00 sıralarında İstanbul Ümraniye ilçesi TEM Otoyolu Çamlıca Bağlantı Yolu, Edirne istikametinde meydana geldi. İddiaya göre ismi öğrenilemeyen 45 yaşlarındaki bir yayaya, otoyoldan karşıya geçmeye çalışırken Edirne istikametinde seyir halindeki plakası öğrenilemeyen bir otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle karşıya geçmeye çalışan şahıs olay yerinde hayatını kaybetti. Yayaya çarpan araç ise olay yerinden kaçtı. Çevredeki diğer sürücüler tarafından polis ekiplerine haber verildi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri, ambulans ve olay yeri inceleme ekipleri gönderildi. Olay yerine gelen ekipler tarafından gerekli incelemeler yapıldıktan sonra ceset adli tıp kurumuna gönderildi.

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