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TEM’deki yol çalışması D-100’e yansıdı: Uzun araç kuyrukları oluştu

21.07.2023 08:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli’de TEM Otoyolu’ndaki üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları sebebiyle sürücülerin D-100’e aktarılması ve D-100 kara yolu Derince Çenesuyu eski üst geçidinde çalışma yapılması sebebiyle Ankara istikametinde yoğun trafik meydana geldi.

TEM’deki yol çalışması D-100’e yansıdı: Uzun araç kuyrukları oluştu

Kocaeli’de daha önceden duyurulduğu gibi TEM Otoyolu’nun İzmit Batı Kavşağı - Kandıra Kavşağı arasında üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları sebebiyle Ankara yönü trafiğe kapatıldı. Bu çerçevede ulaşım İzmit Batı Kavşağı’ndan D-100 kara yoluna yönlendirildi. TEM’i kullanacak sürücülerin D-100’e yönlendirilmesiyle akşam saatlerinde kentin özellikle Kuruçeşme geçişinde trafik yoğunluğu yaşandı. D-100 üzerinde bulunan Derince Çenesuyu eski üst geçidinin yıkım çalışmaları da eklenince Ankara yönünü kullanan sürücüler için trafik çileye dönüştü. Eski üst geçitteki çalışmalar çerçevesinde D-100 Ankara istikametinin Çenesuyu geçişi trafiğe kapatıldı. Ankara istikametine gidişler için İstanbul istikametinin tek şeridi dubalarla ayrıldı, Ankara istikametini kullanacak sürücüler bu noktaya yönlendirildi. Öte yandan TEM Otoyolu’ndaki çalışmaların bir süre devam edeceği ve her gün 22.00 ile 06.00 arası otoyolun kapanacağı bildirildi.

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