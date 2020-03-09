YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kütahya
  4. ’Temel Afet Bilinci’ eğitimi

’Temel Afet Bilinci’ eğitimi

KÜTAHYA HABERLERİ  | 09.03.2020 12:53 | Son Güncelleme

Kütahya İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünü (AFAD) tarafından Simav Kaymakamlığı bünyesinde görev yapan personele “Temel Afet Bilinci” eğitimi verildi.Afete Hazır Türkiye Projesinin ilk modülü olan Afete Hazır Birey/Aile eğitimi, afetlerden önce alınması gereken tedbirler, afet anında yapılması gereken doğru davranış şekilleri ve afet sonrası için yapılması gereken planlamalar olmak üzere üç temel başlık altında işlendi.Verilen eğitimde yapısal ve yapısal olmayan riskler, bunları azaltmanın yolları, afet öncesi buluşma alanlarının belirlenmesi, afetlerden sonraki ilk 72 saate hazırlıklı olmak için ihtiyaç malzemelerinden oluşan afet çantası hazırlamanın önemi, afet anında yapılması gereken doğru davranış şekilleri ve afet sonrası için alınması gereken tedbirler detaylı olarak ele alındı.

Kütahya İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünü (AFAD) tarafından Simav Kaymakamlığı bünyesinde görev yapan personele “Temel Afet Bilinci” eğitimi verildi.
Afete Hazır Türkiye Projesinin ilk modülü olan Afete Hazır Birey/Aile eğitimi, afetlerden önce alınması gereken tedbirler, afet anında yapılması gereken doğru davranış şekilleri ve afet sonrası için yapılması gereken planlamalar olmak üzere üç temel başlık altında işlendi.
Verilen eğitimde yapısal ve yapısal olmayan riskler, bunları azaltmanın yolları, afet öncesi buluşma alanlarının belirlenmesi, afetlerden sonraki ilk 72 saate hazırlıklı olmak için ihtiyaç malzemelerinden oluşan afet çantası hazırlamanın önemi, afet anında yapılması gereken doğru davranış şekilleri ve afet sonrası için alınması gereken tedbirler detaylı olarak ele alındı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Tuvalet kağıdı yüzünden birbirlerine girdiler! Tuvalet kağıdı yüzünden birbirlerine girdiler!
Aslanapa’da yağmur duası! Hazırlıklar günler öncesinden başladıAslanapa’da yağmur duası! Hazırlıklar günler öncesinden başladı
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kütahya’da darp olayına 2 tutuklama

Kütahya’da darp olayına 2 tutuklama

Başkentte iki katlı gecekondu yandı

Başkentte iki katlı gecekondu yandı

Karalar: "Adana önümüzdeki dönemde büyük yatırımlar alacak"

Karalar: "Adana önümüzdeki dönemde büyük yatırımlar alacak"

Kadınlardan 8 Mart yürüyüşü

Kadınlardan 8 Mart yürüyüşü

Polis yarım kilo esrar ele geçirdi

Polis yarım kilo esrar ele geçirdi

Bodrum, CEMR Anlaşmasını imzalayan 27. belediye oldu

Bodrum, CEMR Anlaşmasını imzalayan 27. belediye oldu

Kütahya Namaz Vakitleri 9 Mart Pazartesi

İmsak
05:52
Sabah
07:14
Öğle
13:16
İkindi
16:31
Akşam
19:08
Yatsı
20:24

Kütahya Nöbetçi Eczaneler 9 Mart Pazartesi

Cumhuriyet Konak Eczanesi
Merkez
Ertekin Eczanesi
Merkez
Anadolu Eczanesi
Emet
Tülüoğlu Eczanesi
Gediz
Çınar Eczanesi
Simav
Selçuk Eczanesi
Tavsanli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Peşin alınan gaza fatura

Peşin alınan gaza fatura

Dalında taze hurma ilgi görüyor

Dalında taze hurma ilgi görüyor

Kütahya'da 4 şüpheli kaçak kazı yaparken yakalandı

Kütahya'da 4 şüpheli kaçak kazı yaparken yakalandı

Köy ekmeğini bir yıldır zam yapmadan satıyor

Köy ekmeğini bir yıldır zam yapmadan satıyor

Gediz’de trafik kazası: 6 yaralı

Gediz’de trafik kazası: 6 yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.