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Temel Borsa ve Türev Piyasalar Eğitimleri devam ediyor

AYDIN HABERLERİ  | 01.02.2020 14:28 | Son Güncelleme

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Sürekli Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi (ADÜSEM) bünyesinde, il dışında da düzenlenmeye başlayan Temel Borsa ve Türev Piyasalar Eğitimleri’nden ilki olan İstanbul eğitimi 16-19 Ocak’ta, İzmir eğitimi ise 23-26 Ocak tarihleri arasında gerçekleşti.ADÜ Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) Dekan V.

Temel Borsa ve Türev Piyasalar Eğitimleri devam ediyor

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Sürekli Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi (ADÜSEM) bünyesinde, il dışında da düzenlenmeye başlayan Temel Borsa ve Türev Piyasalar Eğitimleri’nden ilki olan İstanbul eğitimi 16-19 Ocak’ta, İzmir eğitimi ise 23-26 Ocak tarihleri arasında gerçekleşti.
ADÜ Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) Dekan V. Prof. Dr. Yusuf Kaderli tarafından verilen eğitimlerin, İstanbul ayağına 100, İzmir ayağına ise 60 kişi katılım gösterdi.

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Esin Eczanesi
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Sibel Eczanesi
Merkez
Paker Eczanesi
Kusadasi
Yedieylül Eczanesi
Kusadasi
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