Amasya İl Sağlık Müdürlüğü’nün 2019-2020 Yılı Yatırım Programı kapsamında Merzifon’da Aile Sağlığı Merkezi ve İlçe Sağlık Müdürlüğü hizmet binası yapımı için temel çalışmaları başladı.

Amasya İl Sağlık Müdürlüğünün 2019-2020 Yılı Yatırım Programı içinde yer alan Merzifon İlçesi 6 Hekimlik Aile Sağlığı Merkezi ve İlçe Sağlık Müdürlüğü hizmet binasının inşası için; Merzifon Eski 1. Nolu Aile Sağlığı Merkezi Binası yıkılarak temel çalışmaları başlatıldı.

Yapılması planlanan bina; 6 Hekimlik Aile Sağlığı Merkezi ve İlçe Sağlık Müdürlüğünden oluşuyor.

