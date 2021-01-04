Temel kazısından çıkan ağaçlar yeni yaşam alanlarına yerleştirildi

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde Sabahat-Cihan Şişman Yaşlı Bakımevi’nin temel kazıları sırasında bina gövdesinde kalan alandan titizlikle çıkarılan 60-80 yaş aralığındaki yirmi adet zeytin ağacı, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından Küçükköy girişindeki Halil Başyazgan Cumhuriyet Kültür Merkezi önündeki alana nakledildi. Daha önce çeşitli yol ve kaldırım çalışmaları sırasında nakledilenlerle birlikte alanda otuz adet zeytin ağacı yaşamaya başladı.

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin yılların emeği ile yetiştirilmiş zeytin ağaçlarının yok olmaktan kurtarılıp yeni doğal ortamlarında yaşamaya, ürün vermeye devam edeceklerini söyledi. Başkan Ergin, ağaçların temel kazıları sırasında kökleri zedelenmeden, aynı gün içerisinde bir noktadan diğer bir noktaya nakledildiğini ve hiçbir ağacın zarar görmediğini söyledi.

Ergin, “Ağaç nakil çalışmalarında, diğer bütün peyzaj uygulamalarında olduğu gibi söküm, nakil, dikim ve sonrası bakım aşamalarında Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri titizlikle davranıyor. Bu alana daha önce taşıdığımız on adet zeytin ağacından hiç fire veren olmadı. Kökleri tutundu, yeni yaprak vermeye devam ediyorlar. Alana uyum sağlayan zeytin ağaçlarından önümüzdeki yıllarda ürün almaya da başlayacağız” dedi.

