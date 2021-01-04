YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Balıkesir
  4. Temel kazısından çıkan ağaçlar yeni yaşam alanlarına yerleştirildi

Temel kazısından çıkan ağaçlar yeni yaşam alanlarına yerleştirildi

BALIKESİR HABERLERİ  | 04.01.2021 12:45 | Son Güncelleme

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde Sabahat-Cihan Şişman Yaşlı Bakımevi’nin temel kazıları sırasında bina gövdesinde kalan alandan titizlikle çıkarılan 60-80 yaş aralığındaki yirmi adet zeytin ağacı, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından Küçükköy girişindeki Halil Başyazgan Cumhuriyet Kültür Merkezi önündeki alana nakledildi.

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde Sabahat-Cihan Şişman Yaşlı Bakımevi’nin temel kazıları sırasında bina gövdesinde kalan alandan titizlikle çıkarılan 60-80 yaş aralığındaki yirmi adet zeytin ağacı, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından Küçükköy girişindeki Halil Başyazgan Cumhuriyet Kültür Merkezi önündeki alana nakledildi. Daha önce çeşitli yol ve kaldırım çalışmaları sırasında nakledilenlerle birlikte alanda otuz adet zeytin ağacı yaşamaya başladı.
Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin yılların emeği ile yetiştirilmiş zeytin ağaçlarının yok olmaktan kurtarılıp yeni doğal ortamlarında yaşamaya, ürün vermeye devam edeceklerini söyledi. Başkan Ergin, ağaçların temel kazıları sırasında kökleri zedelenmeden, aynı gün içerisinde bir noktadan diğer bir noktaya nakledildiğini ve hiçbir ağacın zarar görmediğini söyledi.
Ergin, “Ağaç nakil çalışmalarında, diğer bütün peyzaj uygulamalarında olduğu gibi söküm, nakil, dikim ve sonrası bakım aşamalarında Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri titizlikle davranıyor. Bu alana daha önce taşıdığımız on adet zeytin ağacından hiç fire veren olmadı. Kökleri tutundu, yeni yaprak vermeye devam ediyorlar. Alana uyum sağlayan zeytin ağaçlarından önümüzdeki yıllarda ürün almaya da başlayacağız” dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Herkes bunu merak ediyordu! İşte Master Chef Türkiye 2020'nin büyük ödülü Herkes bunu merak ediyordu! İşte Master Chef Türkiye 2020'nin büyük ödülü
Binlerce yıllık tarih yağmurla gün yüzüne çıktı!Binlerce yıllık tarih yağmurla gün yüzüne çıktı!
1/

Balıkesir Namaz Vakitleri 4 Ocak Pazartesi

İmsak
06:53
Sabah
08:23
Öğle
13:18
İkindi
15:43
Akşam
18:04
Yatsı
19:28

Balıkesir Nöbetçi Eczaneler 4 Ocak Pazartesi

Dilek Eczanesi
Merkez
Kurtdereli Eczanesi
Merkez
Serra Eczanesi
Merkez
Ethemin Eczanesi
Ayvalik
Şifa Sun Eczanesi
Ayvalik
Zeytin Eczanesi
Ayvalik
Ada Eczanesi
Bandirma
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.