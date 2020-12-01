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Temeli atıldı, 19 Mayıs’ta hizmete girecek

SAMSUN HABERLERİ  | 01.12.2020 18:01 | Son Güncelleme

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir’in katılımıyla bugün 153 Kent Yönetim Merkezi’nin temel atma töreni gerçekleşti.19 Mayıs 2021’de tamamlanarak hizmete girecek binanın teknolojik olarak çok nitelikli ve özellikli olacağını belirten Başkan Demir, “Samsun, büyükşehir belediyeleri içinde bilgi ve iletişim teknolojilerini en iyi şekilde kullanan bir belediye olacak” dedi.Vatandaş ile Büyükşehir Belediyesi arasındaki iletişimi sağlayacak, problemlerin kısa sürede çözümü noktasında önemli bir misyon üstlenecek 153 Kent Yönetim Merkezi’nin temel atma töreni bugün yapıldı.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir’in katılımıyla bugün 153 Kent Yönetim Merkezi’nin temel atma töreni gerçekleşti.
19 Mayıs 2021’de tamamlanarak hizmete girecek binanın teknolojik olarak çok nitelikli ve özellikli olacağını belirten Başkan Demir, “Samsun, büyükşehir belediyeleri içinde bilgi ve iletişim teknolojilerini en iyi şekilde kullanan bir belediye olacak” dedi.
Vatandaş ile Büyükşehir Belediyesi arasındaki iletişimi sağlayacak, problemlerin kısa sürede çözümü noktasında önemli bir misyon üstlenecek 153 Kent Yönetim Merkezi’nin temel atma töreni bugün yapıldı. Daire başkanları ve belediye bürokratlarının da yer aldığı temel atma töreninde konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, 19 Mayıs 2021’de tamamlanacağını dile getirerek, “Buranın yan tarafında da seçim kampanyasında ifade ettiğimiz minibüs terminali yer alacak. Bu 17 ilçede ve merkezdeki ilçelerin mahallelerinden gelecek minibüslerin yer alacağı terminalle entegreli 153 Kent Yönetim Merkezi temel atma törenindeyiz. Öncelikle binamız hayırlı uğurlu olsun. Maliyeti 5 milyon TL’nin üzerinde. Teknolojik olarak çok nitelikli ve özellikli bir bina. Merkez içinde kuracağımız yazılım, bilgi teknolojileri, sistemiyle birlikte büyükşehir belediyelerine yepyeni bir ufuk açacak. Yazılımla beraber belediyenin tüm faaliyetlerini, hizmetlerini halkıyla irtibatlandıracak bir merkez olacak” diye konuştu.

7’den 70’ bütün insanlarının hayatlarına dokunacak projeleri hayata geçirdiklerini belirten Başkan Demir, “Belediyeler her alanda vatandaşına hizmet üreten kuruluşlardır. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nden sonra Anadolu’da yerel ve yatay kalkınmayı bundan sonra lokomotif olarak büyükşehir belediyeleri üstlenecekler. 31 Mart’ta görevi devraldıktan sonra Samsun’da altyapıdan üst yapıya, tarımdan turizme, 7’den 70’e bütün insanlarımızın hayatına dokunacak projeleri hayata geçiriyoruz. Geçmişte yapılan uygulamaların da üzerine ekleyerek geliştiriyoruz. Burası da belediyemizin halkımızla olan irtibatını sağlayan tek merkezdir. Dışı küçük, içi çok büyük. 4 bin 300 çalışanımızın sorumluluk alanlarındaki faaliyetlerini halkımızın hizmetine sunacak ve vatandaşlarımızla irtibatlandıracak bir merkezin temelini atıyoruz” şeklinde konuştu.
Buranın yazılım ve donanımlarının hazır olduğunu ifade eden Başkan Demir, “19 Mayıs’ta hizmete girecek. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün kurtuluşa giden ilk adımını attığı yerin yanında temelini attık. 102. seneyi devresinde binamızı devreye alacağız. Samsun, büyükşehir belediyeleri içinde bilgi ve iletişim teknolojilerini en iyi şekilde kullanan, bünyesindeki 4 bin 300 insanımızın görevlerini ve hizmetlerini de tanımlayan bir belediye olacak. Herkes kendi alanındaki performansını ölçecek” ifadelerini kullandı.

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