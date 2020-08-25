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Temiz enerji üretimi devam ediyor

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 25.08.2020 15:12 | Son Güncelleme

Hizmet binasının çatısında bulunan 400 panel ile elektrik üretmeye devam eden Tepebaşı Belediyesi, çevrenin korunmasına da önemli katkılar sağlıyor.Tepebaşı Belediyesi, bünyesindeki güneş enerji santralleri ile bugüne kadar yüzbinlerce kWh enerji elde ederken, emisyon azalımı da elde ederek çevreye büyük katkılar sağlıyor.Tepebaşı Belediyesi, ana hizmet binasındaki şebeke bağlantılı Güneş Enerjisi Santrali (GES) ile sürdürülebilir belediyecilik ve çevre politikalarına sağladığı uyum ile yenilikçi projeler geliştirmeye devam ediyor.

Temiz enerji üretimi devam ediyor

Hizmet binasının çatısında bulunan 400 panel ile elektrik üretmeye devam eden Tepebaşı Belediyesi, çevrenin korunmasına da önemli katkılar sağlıyor.
Tepebaşı Belediyesi, bünyesindeki güneş enerji santralleri ile bugüne kadar yüzbinlerce kWh enerji elde ederken, emisyon azalımı da elde ederek çevreye büyük katkılar sağlıyor.
Tepebaşı Belediyesi, ana hizmet binasındaki şebeke bağlantılı Güneş Enerjisi Santrali (GES) ile sürdürülebilir belediyecilik ve çevre politikalarına sağladığı uyum ile yenilikçi projeler geliştirmeye devam ediyor. Hizmet binasında kurulu 400 panelden oluşan GES, elektrik enerjisi ihtiyacının yaklaşık yüzde 20’sin karşılıyor. 95 kWh gücündeki GES ile Tepebaşı Belediyesi, hem enerjiden tasarruf sağlıyor hem de karbon salınımını azaltarak çevreyi koruyor. “Düşük Karbon Ayak İzi İçin Enerji Etkin Bina” isimli proje ile 2011 yılı Çevre ve Enerji Mali Destek Programı kapsamında BEBKA tarafından destek almaya hak kazanan Tepebaşı Belediyesi, temiz enerji çalışmaları ile Türkiye’de örnek teşkil ediyor.
Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç da Tepebaşı Belediyesi’nin temiz enerjiye yatırım yapmaya ve çevreyi korumaya devam edeceğini belirtiyor.

Temiz enerji üretimi devam ediyor

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