Temizliği ile örnek ilçe Battalgazi

Temizliği ile örnek ilçeler arasında yer alan Malatya Battalgazi’de belediyeye bağlı ekipler sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu hafta sonunda yoğun mesai harcayarak, ilçeyi baştan aşağı temizliyor.

Sokağa çıkma kısıtlaması birçok konuda dezavantaj gibi görünse de Battalgazi Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, bu durumu avantaja çevirerek cadde sokak temizliklerinin yanı sıra vatandaşların yoğun kullandığı park, bahçe gibi alanlarda da hummalı çalışmalarını aralıksız şekilde sürdürmeye devam ediyor. Koordineli bir şekilde gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında bir yandan rutin temizlik işleri icra edilirken, diğer yandan gerçekleştirilen sterilizasyon çalışması vatandaşlar tarafından da büyük takdir topluyor.

“Hizmetlerimizde özveriyle çalışıyoruz”

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, ilçe genelindeki temizlik çalışmalarını ödün vermeden sürdürdüklerini belirterek, “Belediyemizin bütün birimleri gibi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz de hummalı bir şekilde çalışarak, kısıtlama ayrımı yapmadan ilçemizi köşe bucak temizlemek için yoğun çaba gösteriyor. Titizlikle yürütülen temizlik çalışmalarını yakından takip ediyorum. Halkımızın, çocuklarımızın hijyenik ve sağlıklı bir ortamda yaşamlarını devam ettirmelerini sağlamak için gereken özveriyi göstermeye gayret ediyoruz. El ele vererek daha temiz ve yaşanılabilir bir Battalgazi’yi inşa etmek canla başla çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.

