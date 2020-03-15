Temizlik araçları filosuna bir kamyon daha eklendi

Tepebaşı Belediyes’ne Türkiye Belediyeler Birliği tarafından çöp kamyonu hibe edildi.

Tepebaşı Belediyesinin temizlik araçları filosu, Türkiye Belediyeler Birliği’nden hibe edilen çöp kamyonu ile güç kazandı. 13+1,5 metreküp sıkıştırma kapasiteli çöp kamyonu, Türkiye Belediyeler Birliği tarafından Tepebaşı Belediyesi yetkililerine teslim edildi. Temizlik İşleri Müdürlüğünde görevlendirilecek olan kamyon, ilçede gerçekleştirilen çöplerin toplanması çalışmalarında kullanılacak. Gerçekleştirilen çöp kamyonu hibesinden dolayı memnuniyetini ifade eden belediye yetkilileri, Tepebaşı Belediyesinin temizlik araçları filosuna önemli bir katkı sağlandığını belirtti.

