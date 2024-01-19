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Temizlik görevlisinin duyarlılığı örnek oldu

İHA İHA
19.01.2024 15:35 | Son Güncelleme:
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Zonguldak’ta temizlik görevlisi Abdurrahman Yılmaz, bir çiftin nişan yüzlüğünü buldu. Temizlik görevlisinin yüzüğü sahibine ulaştırma çabası ise çevresine örnek oldu.

Temizlik görevlisinin duyarlılığı örnek oldu

Zonguldak’ta temizlik görevlisi Abdurrahman Yılmaz, Gazipaşa Caddesi’nde temizlik yaptığı sırada süpürgesine gümüş bir yüzük takıldı. Takılan yüzlüğün içerisinde M.O isimi ve 12.02.2010 tarihinin yer aldığını gören Yılmaz, esnaflara yüzük hakkında bilgi vererek sahibinin kendisine ulaşmasını istedi.

Yüzüğü kaybettiğini farkeden kişi Abdurrahman Yılmaz’ı ulaşarak teslim alacağını iletti. Çevresine örnek olan Abdurrahman Yılmaz, “Gazipaşa’da temizlik yaparken mesai saati içerisinde süpürgeme takıldı. Yüzüğün içerisine baktığımda M.O isimi ve 12.02.2010 tarihi yazıyordu. Yüzüğün sahibine ulaştım. Kendisi Ereğlideymiş. Geldiğinde sahibine teslim edeceğim” dedi.

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