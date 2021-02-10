Temizlik görevlisinin kuruyemiş kabuklarını elindeki kartonla toplaması, cep telefonuyla kaydedildi

Aksaray'da bir temizlik görevlisinin parktaki kuruyemiş kabuklarını elindeki kartonla süpürerek topladığı anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Şamlı Mahallesi 3004. Sokak'ta bulunan çocuk parkında kuruyemiş kabukları olduğunu gören Aksaray Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü personeli Burhan Güngör, eline aldığı kartonu süpürge gibi kullanarak temizlik yaptı.

Güngör, yerdeki kuruyemiş kabuklarını elindeki kartonla süpürerek topladı.

Bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedilen o anlar, "Parktaki çekirdekleri elleriyle temizleyen güzel insan. Lütfen biraz saygı duyalım" notuyla sosyal medyada paylaşıldı.

