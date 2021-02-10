YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aksaray
  4. Temizlik görevlisinin kuruyemiş kabuklarını elindeki kartonla toplaması, cep telefonuyla kaydedildi

Temizlik görevlisinin kuruyemiş kabuklarını elindeki kartonla toplaması, cep telefonuyla kaydedildi

10.02.2021 16:37 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Temizlik görevlisinin kuruyemiş kabuklarını elindeki kartonla toplaması, cep telefonuyla kaydedildi

Aksaray'da bir temizlik görevlisinin parktaki kuruyemiş kabuklarını elindeki kartonla süpürerek topladığı anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Şamlı Mahallesi 3004. Sokak'ta bulunan çocuk parkında kuruyemiş kabukları olduğunu gören Aksaray Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü personeli Burhan Güngör, eline aldığı kartonu süpürge gibi kullanarak temizlik yaptı.

Güngör, yerdeki kuruyemiş kabuklarını elindeki kartonla süpürerek topladı.

Bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedilen o anlar, "Parktaki çekirdekleri elleriyle temizleyen güzel insan. Lütfen biraz saygı duyalım" notuyla sosyal medyada paylaşıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER'İyi ki doğdun, iyi ki varsın''İyi ki doğdun, iyi ki varsın'
Muğla'da bir ilk: Şans eseri 'ölümsüzlük mantarı' buldu! Kilosu dudak uçuklatıyor Muğla'da bir ilk: Şans eseri 'ölümsüzlük mantarı' buldu! Kilosu dudak uçuklatıyor

Aksaray Namaz Vakitleri 10 Şubat Çarşamba

İmsak
06:11
Sabah
07:33
Öğle
13:03
İkindi
15:56
Akşam
18:23
Yatsı
19:40

Aksaray Nöbetçi Eczaneler10 Şubat Çarşamba

Eda Eczanesi
Merkez
İsaoğlu Eczanesi
Merkez
Yağmur Eczanesi
Merkez
Sağlık Eczanesi
Agacoren
Nur Eczanesi
Eskil
Cıhan Eczanesi
Gulagac
Çorakçı Eczanesi
Ortakoy
Tümünü Göster
Aksaray ECZANELER
Aksaray ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, AK Parti Edremit İlçe Başkanı Ekrem Umutlu’nun iddialarına cevap verdi

Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, AK Parti Edremit İlçe Başkanı Ekrem Umutlu’nun iddialarına cevap verdi

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

AK Parti Ağrı İl Gençlik Kolları’nda Gülçin güven tazeledi

AK Parti Ağrı İl Gençlik Kolları’nda Gülçin güven tazeledi

GÜNCELLEME - Konya'da aracıyla seyir halindeyken silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti

GÜNCELLEME - Konya'da aracıyla seyir halindeyken silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti

Yeniden Refah Partisinden Boğaziçi Üniversitesi'ndeki olaylarla ilgili açıklama:

Yeniden Refah Partisinden Boğaziçi Üniversitesi'ndeki olaylarla ilgili açıklama:

Diğer Haberler

ASÜ öğrencisi film yarışmasında ödül aldı

ASÜ öğrencisi film yarışmasında ödül aldı

Aksaray'da iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı

Aksaray'da iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı

Vali Aydoğdu Hasandağı’na “Yunus Emre Zirve Tırmanışı” gerçekleştirdi

Vali Aydoğdu Hasandağı’na “Yunus Emre Zirve Tırmanışı” gerçekleştirdi

Başkan Dinçer: “Sanayi sitesi yıl içerisinde hak sahiplerine teslim edilecek”

Başkan Dinçer: “Sanayi sitesi yıl içerisinde hak sahiplerine teslim edilecek”

Aksaray'da, Yunus Emre ve Türkçe Yılı etkinlikleri kapsamında Hasan Dağı'na tırmanış yapıldı

Aksaray'da, Yunus Emre ve Türkçe Yılı etkinlikleri kapsamında Hasan Dağı'na tırmanış yapıldı

Aksaray’da jandarmadan emniyet kemeri uygulaması

Aksaray’da jandarmadan emniyet kemeri uygulaması

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.