Temizlik işçilerinin zorlu çalışması

Hakkari Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde çalışan işçiler, kent genelinde genel bir temizlik çalışması başlattı.

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık’ın göreve başladığı günden beri cadde ve sokakların pırıl pırıl olduğu Hakkari’de halk ise memnuniyetlerini diye getiriyor. Kentin 15 değişik mahallesi çöplerden temizlendikten sonra hemen devreye giren itfaiye ekipleri de cadde ve sokakları tazyikli suyla yıkıyor.

Hakkari Belediyesi bünyesinde 7/24 saat esasına göre hizmet veren ve sabahın ilk saatlerinden itibaren işe başlayan temizlik işçileri; çarşı merkezi, mahalle, köprü altları, dere yatakları ve çöplerin atıldığı bütün noktaları büyük bir titizlikle temizliyor. Kentin birçok noktasına çöp konteyneri konulmasın rağmen çöplerin rastgele etrafa atılması ise yer yer temizlik işçilerini zor durumda bırakıyor. Etrafa saçılan çöpleri tek tek toplamanın zorluğunu yaşayan temizlik işçileri, vatandaşlardan çöplerin belirlenen saatlerde çöp konteynerlerinin içine atılmasını istedi. Temizlik İşleri Müdürlüğü yetkilileri, "Çöplerin 18.00 ile 07.00 saatlerinde belirlenen noktaları bırakılması gerekir. Temiz bir Hakkari için lütfen kurallara uyalım. Bu saatlerin dışında yol kenarlarına veya çöp noktalarına çöp bırakmayın" dediler.



