Temizlik işçisi bulduğu parayı sahibine teslim etti

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde kaldırımları temizlerken bez içerisinde bir miktar para bulan temizlik işçisi, parayı sahibine teslim etti.

Şuhut Belediyesinde temizlik görevlisi olarak çalışan İbrahim Çunku, Prof. Dr. Veysel Eroğlu İş Merkezi çevresinde bir bez içerisinde bir miktar para ve evraklar buldu. Çunku, durumu amirlere ve çevredeki vatandaşlara söyledi ve bulduğu parayı 75 yaşındaki kadına ulaştırdı. Çunku, parayı sahibine teslim ettiği için mutlu olduğunu belirtti.

