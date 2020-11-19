YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Temizlik işçisi Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti

Temizlik işçisi Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti

İSTANBUL HABERLERİ  | 19.11.2020 16:13 | Son Güncelleme

Eyüpsultan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’nde çalışan bir kişi Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.Eyüpsultan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’nde çalışan 53 yaşındaki, evli ve 5 çocuk sahibi olan Musa Kazan, Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.

Eyüpsultan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’nde çalışan bir kişi Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.
Eyüpsultan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’nde çalışan 53 yaşındaki, evli ve 5 çocuk sahibi olan Musa Kazan, Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti. Musa Kazan’ın vefat haberi Eyüpsultan Belediyesi ailesini acıya boğdu. Kazan’ın 14 yıldır temizlik işleri müdürlüğünde çalıştığı öğrenildi.
Eyüpsultan Belediyesi tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Mesai arkadaşları tarafından çok sevilen Kazan, işini severek yapıyordu. O da diğer tüm temizlik işleri müdürlüğü çalışanları gibi, gece gündüz demeden, yılmadan, usanmadan Eyüpsultan’ın temizliği, Eyüpsultanlıların sağlığı için hizmet veriyordu. Çalışma şartları ne kadar zor olsa da ’Eyüpsultan’a Hizmeti Seviyorum’ prensibiyle hizmet üreterek Eyüpsultan’ın hizmetkarı olma gururunu yaşıyordu. Çalışma arkadaşımız Musa Kazan’a Allah’tan rahmet, tüm ailesine, Eyüpsultan Belediyesi ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyoruz.”

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Açıklama geldi: Arkadaşımın sevgilisi Açıklama geldi: Arkadaşımın sevgilisi
Futbol: Misli.com 2. Lig'de görünümFutbol: Misli.com 2. Lig'de görünüm

İstanbul Namaz Vakitleri 19 Kasım Perşembe

İmsak
06:20
Sabah
07:49
Öğle
12:54
İkindi
15:26
Akşam
17:50
Yatsı
19:13

İstanbul Nöbetçi Eczaneler19 Kasım Perşembe

Bülent Eczanesi
Adalar
Deniz Eczanesi
Adalar
Heybeliada Eczanesi
Adalar
Yeni Eczanesi
Adalar
Avlu 34 Eczanesi
Arnavutkoy
Doğanay Eczanesi
Arnavutkoy
Soydan Eczanesi
Arnavutkoy
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.