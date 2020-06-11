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Temizlik işçisinden örnek davranış

AYDIN HABERLERİ  | 11.06.2020 09:59 | Son Güncelleme

Kuşadası Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’nde (TİM) görevli bir işçi tarafından geri dönüşüm kutusunda bulunan ve markete ait olduğu anlaşılan 6 bin liralık ürün, iş yeri sahibine iade edildi.Kuşadası Belediyesi’ne bağlı Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri örnek gösterilecek bir davranışın altına imza attı.

Temizlik işçisinden örnek davranış

Kuşadası Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’nde (TİM) görevli bir işçi tarafından geri dönüşüm kutusunda bulunan ve markete ait olduğu anlaşılan 6 bin liralık ürün, iş yeri sahibine iade edildi.
Kuşadası Belediyesi’ne bağlı Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri örnek gösterilecek bir davranışın altına imza attı. TİM’de çalışan Yadiger Şimşek, Camikebir Mahallesi Sabucalı Sokak üzerindeki geri dönüşüm kutusunda market ürünü buldu. Şimşek’in durumu amirlerine bildirmesi üzerine çevredeki güvenlik kameraları incelendi. Yapılan araştırma sonrasında ürünün market çalışanı tarafından yanlışlıkla geri dönüşüm kutusuna atıldığı tespit edildi. Piyasa değeri 6 bin TL olan ürün, TİM Amiri Uğur Zeybek tarafından işletme sahibi Metin Karabıyık’a teslim edildi. Temizlik İşçisi Yadiger Şimşek’in duyarlı davranışı ise takdirle karşılandı.
Ürününü teslim aldığı için çok mutlu olduğunu belirten işletme sahibi Metin Karabıyık, “Böylesine dürüst ve namuslu insanların hala var olduğunu bilmek beni çok duygulandırdı. Başta Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel olmak üzere ürünümün bana ulaşmasını sağlayan bütün çalışanlara çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Temizlik işçisinden örnek davranış

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