Aydın İl Sağlık Müdürlüğü tarafından görevli temizlik personeline hijyen eğitimi verildi.

Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü’nün planlamasında, Aydın İl Sağlık Müdürlüğü Eğitim Hizmetleri Birimi Koordinasyonunda sağlık sektöründe görevli temizlik personeline yönelik olarak genel temizlik ilkeleri, temizlik kuralları ve atık yönetimi konusunda eğitim gerçekleştirildi. Eğitimde temizlik personelinin hijyen, sanitasyon ve asepsi kurallarına uyarak doğru temizlik araç, gereç ve malzemeleri ile doğru şekilde temizlik yapma bilgi ve becerisini kazandırmak ve atık yönetimi konusunda bilgi sahibi olmalarını sağlamak amacıyla Aydın Devlet Hastanesinde görevli Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi Ayşegül Birinci ve Atık Biriminde görevli Çevre Sağlığı Teknisyeni Ayşe Başpınar tarafından eğitim verildi. Gerçekleştirilen eğitime 23 temizlik personeli katıldı.

