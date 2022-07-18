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Temizlik yaptığı su kuyusunda üzerine çamur kazanı düşen kişi öldü

18.07.2022 22:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Temizlik yaptığı su kuyusunda üzerine çamur kazanı düşen kişi öldü

Muğla'nın Menteşe ilçesinde su kuyusunda temizlik yaparken üzerine çamur kazanı düşen kişi hayatını kaybetti.

Düğerek Mahallesi Sece mevkisinde 12 metrelik boş su kuyusunda temizlik yapan Turgut Özdemir'in üzerine belirlenemeyen bir nedenle çamur kazanı düştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler tarafından ağır yaralı olarak Menteşe Devlet Hastanesine kaldırılan Özdemir, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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