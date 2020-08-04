Temmuz’da Malatya’nın ihracat rakamı arttı

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, Malatya’nın 2020 Temmuz ayı ihracatının Haziran ayına göre yüzde 9,34 artışla 18 milyon 810 bin dolar olduğunu bildirdi.

Başkan Sadıkoğlu, “Covid-19 salgını tüm dünyayı sarmışken, küresel ticaretin durduğu bir ortamda ihracat yapmak için çalışan, gecesini gündüzüne katan Malatyalı iş insanlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre Türkiye’de Temmuz ayı ihracatı bir önceki aya göre yüzde 11,5 artışla 15 milyar 12 milyon dolar olarak gerçekleşti. Malatya’da ise Temmuz ayı ihracatı Haziran ayına göre yüzde 9,34 artışla 18 milyon 810 bin dolar olarak gerçekleşti.

En fazla ihraç edilen ürün; kuru kayısı

Temmuz ayında en fazla ihracat 5 milyon 128 bin dolar ile kuru kayısıda gerçekleşti. Ancak, kuru kayısı ihracatında 2019 yılının Temmuz ayına göre yüzde 15’lik bir düşüş gerçekleştiği görüldü.

Öte yandan, geçtiğimiz Temmuz ayında en fazla ihracat rakamında kuru kayısıyı; yaş kayısı, su ürünleri hayvansal mamuller ve tekstil ürünleri takip etti.