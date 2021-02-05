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Temsa, Asist Turizm'e 17 Prestij SX teslim etti

05.02.2021 13:02 | Son Güncelleme:
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Temsa Yurtiçi Satış Direktörü Baybars Dağ: - "Teslimini gerçekleştirdiğimiz 17 adet Temsa Prestij SX’in firmaya hayırlı olmasını diliyorum. Umarız 2021 yılında pandemi sürecini atlatırız ve ülkemizin en önemli sektörü arasında yer alan turizm özlediği hareketliliğe kavuşur" - Asist Turizm Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Fakkasoğlu: - "Pandemi sürecine rağmen 2020, Bodrumlu taşımacılar için kötü geçmedi. 2021’in de iyi geçeceği yönünde umudumuz var"

İSTANBUL (AA) - Temsa, VIP transfer, araç kiralama ve personel taşımacılığı alanında hizmet veren Bodrum merkezli Asist Turizm'e 17 adet 2021 model Prestij SX'in teslimatını gerçekleştirdi.

Temsa açıklamasına göre, Şirket, İsveç ve Belçika ve son olarak Prag’a ihraç ettiği otobüslerle yurt dışında atağa geçerken yurt içinde de araç parkını genişletmeyi sürdürüyor. Yapılan anlaşma kapsamında, Asist Turizm filosuna 17 adet 2021 model Prestij SX ekledi.

Araçlar düzenlenen törenle Temsa Yurtiçi Satış Müdürü İrfan Özsevim tarafından Asist Turizm Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Fakkasoğlu’na teslim edildi. Bu teslimatla birlikte Asist Turizm’in toplam Temsa markalı araç sayısı 57’ye ulaştı. Firma 2021 yılı içinde 12 adet daha Prestij SX alımı planlıyor.

- "Türkiye’nin önde gelen firmalarının yatırım tercihinde Temsa yer alıyor"

Açıklamada törendeki konuşmasına yer verilen Temsa Yurtiçi Satış Direktörü Baybars Dağ, 2021 ile birlikte hızlı bir teslimat sürecine girdiklerini belirterek, "Türkiye’nin önde gelen firmalarının yatırım tercihinde Temsa yer alıyor. Özellikle Prestij SX ürünleri geçtiğimiz yıllarda taşımacıların en çok tercih ettiği ürünler arasında yer almakla birlikte 27 kişilik midibüs pazarının da lider aracı. Temsa Prestij SX aracımızı açık ara lider yapan etkenlerin başında, düşük yakıt tüketimi, güçlü performansı ve sürüş konforunun yanı sıra yaygın servis ağı bulunuyor. Asist Turizm Bodrum’un en önde gelen firmaları arasında yer alıyor. Her zaman iş birliği içinde olmaktan mutluluk duyduğumuz bir firma. Araç parkını sürekli büyüten firmanın 57 araçlık midibüs segmentinde tek marka olmak bizim için çok kıymetli. Son olarak teslimini gerçekleştirdiğimiz 17 adet Temsa Prestij SX’in firmaya hayırlı olmasını diliyorum. Umarız 2021 yılında pandemi sürecini atlatırız ve ülkemizin en önemli sektörü arasında yer alan turizm özlediği hareketliliğe kavuşur." ifadelerini kullandı.

- "Doğru çözümler üretmek noktasında elimizden gelen çabayı gösteriyoruz"

Temsa Yurtiçi Satış Müdürü İrfan Özsevim de, "Assist Turizm verdiği kaliteli hizmet ile fark yaratan bir şirket. Tam anlamıyla VIP hizmet sunuyorlar. 10 yıldır devam eden iş birliği sürecinden tabii ki biz de çok memnunuz. Her süreçte yanında olmaya özen gösteriyoruz. Yatırım kararı aldığında doğru çözümler üretmek noktasında elimizden gelen çabayı gösteriyoruz. İş birliğimiz 17 adet ile kalmayacak yine yeni araç teslimatları yapacağız. Prestij SX araçların Asist Turizm’e hayırlı olmasını diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

- "2021’in de iyi geçeceği yönünde umudumuz var"

Asist Turizm Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Fakkasoğlu ise şunları kaydetti:

“Temsa’dan ilk aracı 2011 yılında aldım. 10 yıldır iş birliği sürecimiz sorunsuz devam ediyor. Filomuzdaki Temsa marka araç sayısı bu alımla birlikte 57’ye ulaştı. 10 yıldır Temsa tercihimizin olmasında diyalog süreçlerinin çok önemli payı var. Yoksa araçların hepsi aynı hizmeti veriyor. Birinin diğerine göre muhakkak farklılaşan özellikleri var. Kimi daha az yakar, kimisinin karoseri daha güçlü. Kimisinin dayanıklılığı daha fazla. Ama yeni yatırım süreçlerinde daha çok tercihi otobüs tarafında ikili ilişkiler belirliyor. İrfan Özsevim yeri geliyor, bizim için çözümler üretiyor. Satış öncesinde de sonrasında bu destekleri görüyoruz. Daha araç alımı konuşulurken, teklifler verilirken projeler üretiliyor. Bu çok önemli. Bir araç almak herkesin yapabileceği bir adım. Ama doğru şekilde araç almak çok önemli. Temsa Prestij araçların ayrılan en belirgin özelliği de sağladığı yakıt tasarrufu. Muadillerine göre yüzde 10’luk bir fark olduğunu biz ölçebiliyoruz. Prestij araçlarda bugüne kadar ikinci el konusunda da herhangi bir sıkıntı yaşamadık. Satmaya karar verdiğimiz anda zorlanmadan da sattık, bugüne kadar. Temsa yönetimine de bu iş birliği sürecinde gösterdikleri ilgi ve destekler içinde teşekkür ediyorum. Yatırım süreci bununla da bitmeyecek 12 adet daha Temsa Prestij SX alım planımız var. Pandemi sürecine rağmen 2020, Bodrumlu taşımacılar için kötü geçmedi. 2021’in de iyi geçeceği yönünde umudumuz var."

Fakkasoğlu ayrıca araçların satışını gerçekleştiren Antalya Oto’dan memnuniyetini de dile getirdi.

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