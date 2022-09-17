TEMSA yeni nesil araçlarıyla Altın Koza’yı "elektriklendirdi"

İSTANBUL (AA) - TEMSA, Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen Adana Altın Koza Film Festivali’nin ulaşım sponsorluğunu üstlendi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 29'uncu Adana Altın Koza Film Festivali’nin ulaşım sponsorluğunu üstlenen TEMSA, elektrikli araçlarıyla festivalin marka değerine katkıda bulunurken, sürdürülebilirlik konusunda farkındalık oluşturmaya devam ediyor.

Sürdürülebilirlik odaklı çalışmalarıyla, dünyada hızla yaygınlaşan elektrikli araçların Türkiye’de ve yurt dışında öncülüğünü yapan TEMSA tarafından organizasyon ekibine tahsis edilen MD9 ElectriCITY ve TS 45E model araçlar, sanatçıların ve gazetecilerin ulaşımları için kullanıldı.

TEMSA’nın elektrikli ürün gamında yer alan en küçük araç olan MD9 ElectriCITY, TEMSA tarihinde yurt dışına ihraç edilen ilk elektrikli model olma unvanına sahip.

Söz konusu araçlar İsveç ve Litvanya’da aktif olarak kullanılırken, organizasyon komitesine tahsis edilen diğer bir araç olan TS 45E ise Kuzey Amerika pazarı için özel olarak geliştirildi. Silikon Vadisi’nde 2 yıl süren testleri başarıyla tamamlayan aracın lansmanı geçen aylarda ABD’de gerçekleştirilmişti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TEMSA AR-GE ve Teknolojiden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Caner Sevginer, TEMSA olarak Adana Altın Koza Film Festivali’nin destekçileri arasında yer almaktan büyük mutluluk duyduklarını belirterek, "Bu iş birliği aslında ülkemiz ve Adana'mızın için duyduğumuz ortak sevginin de bir göstergesi.

Adana’da ürettiği araçlarını ve Türk teknolojisini dünyanın 70’e yakın ülkesine ihraç eden bir şirket olarak; uluslararası düzeyde kabul görmüş, bir anlamda Adana’nın küresel arenada kültür elçiliğine soyunmuş bu kıymetli organizasyona, yeni nesil araçlarımızla değer katmak istedik. Umuyoruz ki sürdürülebilir geleceğe hizmet eden elektrikli araçlarımız, bu organizasyonun amacına, Adana'mızın kalkınmasına bir nebze de olsa ışık tutar." ifadelerini kullandı.

