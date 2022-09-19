Temsa'dan Avrupa'nın ilk elektrikli şehirler arası otobüsü

İSTANBUL (AA) - Temsa, yeni elektrikli araç modeli olan LD SB E'yi, Hannover'de düzenlenen IAA Transportation fuarında tanıttı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Sabancı Holding ve PPF Group ortaklığında faaliyet gösteren, dünyanın önde gelen elektrikli otobüs üreticilerinden Temsa, dünyada 5 farklı elektrikli araç modelini seri üretime hazır hale getiren ender üreticiler arasında yerini aldı.

Hannover'de düzenlenen, dünyanın en önemli ticari araç fuarlarından olan IAA Transportation’a katılan Temsa, yeni elektrikli araç modeli LD SB E'nin tanıtımını gerçekleştirdi.

40 ülkeden 1.200'ün üzerinde şirketin ve binlerce katılımcının ziyaret ettiği fuarın en çok ilgi gören araçlarından biri olan LD SB E, yüksek mühendislik kalitesi ve sürüş konforuyla Temsa'nın elektrikli araç gamına önemli bir katkı sağlayacak.

- "Kutup yıldızımız sürdürülebilirlik"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Temsa Üst Yöneticisi (CEO) Tolga Kaan Doğancıoğlu, sürdürülebilirlik ve dijitalizasyonun otomotiv sektöründeki belirleyici 2 ana trend olduğunu, Temsa olarak, sürdürülebilirlik ve dijitalizasyon odaklı dönüşümü kendi sektörlerinde en erken fark eden firmalardan biri olduklarını bildirdi.

Uzun yıllardır iş süreçlerini buna göre dizayn ederken, müşterilerini de merkeze koyarak 2 konuyu önceliklendirdiklerini belirten Doğancıoğlu, şunları kaydetti:

"Bir yandan sürdürülebilir büyümemizi desteklerken bir yandan da elektrifikasyon başta olmak üzere yeni fırsat noktalarına odaklanarak sürdürülebilirlikle ilgili vaatlerimizi, hedeflerimizi yerine getiriyoruz. LD SB E aracımızla birlikte ulaştığımız elektrikli araç gamımız, Temsa'nın bu yoldaki kararlılığının en önemli göstergesi. Bugün farklı segmentlerde, 5 farklı elektrikli aracın lansmanını yapmış olan dünyadaki ender şirketlerden biriyiz. Ayrıca LD SB E aracımızla Avrupalı bir şirket olarak kıtanın ilk şehirler arası elektrikli otobüsünü üretmiş olmanın gururunu yaşıyoruz. Eğer kuzeye gitmek istiyorsanız bunun en kolay yolu Kutup Yıldız'ını takip etmektir. Bizim kuzeyimiz daha yaşanabilir, daha temiz, daha güvenli bir dünya. Kutup yıldızımız ise sürdürülebilirlik. Bu yolculukta kararlı şekilde yolumuza devam ediyoruz. Bu kapsamda 2025 yılında da üretim tesisimizden çıkan her iki araçtan bir tanesinin elektrikli olmasını hedefliyoruz."

Temsa Satış ve Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Hakan Koralp da Temsa'nın 1968'den bu yana sektöre çok sayıda otobüs ve midibüs modeli getirdiğini, bunları dünyanın 707e yakın ülkesinde yollara çıkarmayı başarmış küresel bir oyuncu olduğunu aktararak, "510 bin metrekare alana kurulu olan tesisinde, Temsa7nın bugüne kadar ürettiği araç sayısı 130 binin üzerinde. 2020'nin son çeyreği itibarıyla Sabancı Holding ve PPF Group ortaklığında faaliyet gösteren Temsa, kardeş şirketi Skoda Transportation ile birlikte özellikle elektrifikasyon çözümleriyle küresel pazarlarda artık çok daha güçlü, çok daha kararlı. Bugün sıfır emisyonlu araçlarda dünyada öncü ve örnek role soyunan bir şirket olan Temsa'nın bu konumunu, yeni araçlar ve yeni teknolojilerle birlikte önümüzdeki dönemde daha da güçlendireceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

- "Ciromuzun yüzde 4'ünü AR-GE'ye ayırıyoruz"

TEMSA AR-GE ve Teknolojiden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Caner Sevginer ise Temsa'nın her yıl cirosunun yüzde 4'ünü AR-GE'ye aktardığını belirterek, şunları kaydetti:

"Bugün dünyada, AR-GE kültürü yaratabilmenin ilk adımı bir sonraki hamleyi düşünmek; bugünle yetinmeden yarına kafa yormaktır. Geleceğin teknolojilerinde oyun kurucu olabilmek için gerekenlerin analizini bugünden yapıp ona göre stratejik bir yön almaktır. Bizim Temsa'da yıllardır yaptığımız şey, işte tam olarak bu... Elektrikli araçlar, enerji depolama teknolojileri ve otonom araçlarla ilgili uzun yıllardır yaptığımız çalışmalar da işte bu bakış açısının birer göstergesi. Tüm bu teknolojileri de üretim tesisimizin içerisinde yer alan AR-GE merkezimizde geliştiriyoruz. Yaptığımız çalışmaların temeline de bugün elektrifikasyonu yerleştirmiş durumdayız. Dünyadaki elektrifikasyon devrimini odağımıza alıp bir yandan toplu taşımaya ve ulaştırmaya yönelik çözümlerimizi geliştirirken, bir yandan da 'bu devrimde yeni bir sayfa açacak depolama teknolojilerini nasıl daha kullanılabilir hale getirebiliriz' sorusunun yanıtlarını arıyoruz. LD SB E de AR-GE merkezimizde yaptığımız bu çalışmaların bir sonucu."

Verilen bilgiye göre, Hannover IAA Transportation'da tanıtımı gerçekleştirilen LD SB E, 12 ya da 13 metre olarak iki farklı seçenek olarak tüketicilere sunulabiliyor. 63 kişilik yolcu kapasitesi bulunan araç, 250 kW’lık güce sahip elektrikli motoru sayesinde tüm yol koşullarında beklenen performansı gösteriyor. 210, 280 ve 350 kWh olmak üzere 3 farklı batarya kapasitesi seçeneği sunan LD SB E'nin menzili de uygun koşullarda 350 kilometreye kadar ulaşabiliyor.

Araç, yaklaşık 2 saatlik sürede tam şarj kapasitesine ulaşabiliyor. Dijital Gösterge Paneli sayesinde sürüşle ilgili tüm bilgiler kolayca takip edilebiliyor. Aracın elektrikli aksamlarının birçoğunun aynı bölgede konumlandırılması, aracın servis ve bakım hizmetlerinde de büyük kolaylık sağlıyor.

Son 2 yıldır Sabancı Holding ve PPF Group (Skoda Transportation) ortaklığında faaliyet gösteren Temsa, bugün 5 farklı elektrikli araç modelini seri üretime hazır hale getirdi. Temsa, geçen aylarda da ABD pazarı için özel olarak geliştirdiği TS 45E modelinin tanıtımını gerçekleştirdi.

Yaklaşık 2 yıl boyunca, dünyanın en önemli teknoloji şirketlerinin bulunduğu Silikon Vadisi’nde test sürüşleri gerçekleştiren TS 45E, tüm testleri başarıyla tamamlayarak pazara sunuldu. Böylece Temsa, son 6 ayda 2 yeni elektrikli aracın tanıtımını gerçekleştirirmiş oldu.

