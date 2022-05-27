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Temsillerde giyilen kostümler, Başkent Kültür Yolu Festivali'nde sergilenecek

27.05.2022 18:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Temsillerde giyilen kostümler, Başkent Kültür Yolu Festivali'nde sergilenecek

Devlet Tiyatroları (DT) Genel Müdürlüğü, Başkent Kültür Yolu Festivali kapsamında, 28 Mayıs-12 Haziran'da "Kadın Kostüm Tasarımcıları Sergisi" düzenleyecek.

DT'den yapılan açıklamaya göre, binlerce kişiyi bir araya getirecek festivalde, birçok esere imza atmış kostüm tasarımcılarının seçkin çalışmaları, Büyük Tiyatro Fuaye alanında sergilenecek.

Başkent Kültür Yolu Festivali kapsamında, 28 Mayıs-12 Haziran'da düzenlenecek "Kadın Kostüm Tasarımcıları Sergisi"nde temsiller için hazırlanmış kostümlerin tasarımcılarının öz geçmişlerine ve hangi oyunlara ait olduğu bilgisine de yer verilecek.

Oyunların seyirciye daha iyi aktarılabilmesi için karakterlerin ruhunu en iyi şekilde yansıtan sanatçıların çalışmalarının yer aldığı sergi, ücretsiz olarak ziyaretçilerini misafir edecek.

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