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Tendürek Dağı eteğindeki 78 yaşındaki hasta için seferber oldular

AĞRI HABERLERİ  | 09.02.2020 01:43 | Son Güncelleme

Tendürek Dağı eteğindeki 78 yaşındaki hasta için seferber oldular

Ağrı'da etkili olan kar ve tipi nedeniyle yolu kapanan köyünde rahatsızlanan 78 yaşındaki hasta, 6 saatlik çalışmasının ardından hastaneye ulaştırıldı.

Doğubayazıt ilçesine 30 kilometre uzaklıkta Tendürek Dağı eteğindeki Kızılkaya köyünde yaşayan Mustafa Tilaver, evinde aniden rahatsızlandı.

Vücudunun kasık bölgesinde şiddetli ağrı ve şişkinlik şikayeti olan Tilaver'in ailesi ve köylüler, durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi.

Sağlık ekipleri ise köy yolunun tipi nedeniyle kapalı olması nedeniyle İl Özel İdare Sekreterliğinden yardım istedi.

Bölgeye iş makineleriyle gelen ekipler, 6 saatlik çalışmanın ardından Tilaver'in yaşadığı 2600 rakımlı Kızılkaya köyüne ulaştı.

Kar kalınlığının yer yer 1 metreyi aştığı bölgeye ulaşamayan ambulans ise köye 3 kilometrelik mesafede bekledi.

Tilaver, yolun açılmasının ardından köydeki bir minibüsle evinden alınarak iş makinelerinin kontrolünde, ambulansın bulunduğu bölgeye getirildi.

Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi ambulansta yapılan Tilaver, Doç. Dr. Yaşar Eryılmaz Doğubayazıt Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Tilaver'in durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İş makinesi operatörü Fecri Bayram, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 112'den çağrı aldıktan sonra hemen harekete geçtiklerini, 6 saatlik çalışmanın ardından hastayı sağlık ekiplerine teslim ettiklerini söyledi.

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Merkez
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Merkez
Deva Eczanesi
Diyadin
Yeni Şifa Eczanesi
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