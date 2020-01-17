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  4. Teneffüs Park’ta yarı yıl eğlencesi

Teneffüs Park’ta yarı yıl eğlencesi

ANTALYA HABERLERİ  | 17.01.2020 10:28 | Son Güncelleme

Muratpaşa Belediyesi ve Falez AŞ’nin hizmete açtığı Antalya’nın tek açık hava çocuk dünyası Teneffüs Park, yanı yıl tatilini 21 Ocak Salı başlayacak ve 10 gün boyunca devam edecek ‘Sömestre Eğlencesi’yle karşılıyor.

Muratpaşa Belediyesi ve Falez AŞ’nin hizmete açtığı Antalya’nın tek açık hava çocuk dünyası Teneffüs Park, yanı yıl tatilini 21 Ocak Salı başlayacak ve 10 gün boyunca devam edecek ‘Sömestre Eğlencesi’yle karşılıyor. Teneffüs Park’ta etkinlikler mini discoyla başlayıp kar partisiyle sona erecek.
Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal’ın, Çaybaşı Mahallesi’nde 16 dönümlük bir alanda oluşturduğu Antalya’nın ilk ve tek açık hava çocuk oyun dünyası Teneffüs Park, yarıyıl tatilinde, dopdolu bir programla öğrencileri karşılamaya hazırlanıyor.
Geçen yıl 18 Kasım’da girdiği kısa süreli bakım onarım çalışmalarının ardından kapılarını yeni oyun grupları ve birbirinden renkli atölyelerle Aralık’ta yeniden açan Teneffüs Park’ta sömestre eğlencesi 21 Ocak Salı günün başlayacak. Çocuklar için eğlence ve oyunla birlikte farklı sanatsal aktivitelerle tanışabileceği, merak ve keşfetme duygularını derinleştiren bir özgürlük alanı olan Teneffüs Park’ta, 31 Ocak’a kadar devam edecek yarıyıl etkinlikleri Pazartesi hariç her gün devam edecek.
Mini discoyla başlayacak etkinlikler dönen sandalyeler, dev puzzle gibi sahne yarışmalarıyla devam edecek. Maske boyama, resim, kum boyama, takı, kart boyama gibi her gün ayrı bir atölye çalışmasının gerçekleştirileceği etkinlikler survivor yarışması, Pamuk Prenses ve 7 Cüceler interaktif drama gibi etkinliklerin ardından kar partisiyle sona erecek.
Başkan Uysal, Muratpaşa’da 90 bin 435 öğrencinin bugün karne sevinci yaşadığını belirterek, öğrencilerden 15 günlük bu arayı evlerinde, akıllı telefonların, tabletlerin, bilgisayarların başında geçirmemelerini istedi. Teneffüs Park’ın çocukların yeni arkadaşlıklar kurması, dilediğince ve özgürce hareket etmeleri ve yeni şeyler keşfetmeleri için oluşturulmuş bir çocuk dünyası olduğunu belirten Başkan Uysal, “Tüm çocuklarımızı, aileleriyle birlikte Teneffüs Park’a davet ediyorum” dedi.

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Genca Eczanesi
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Metin Eczanesi
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