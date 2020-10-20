YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Afyonkarahisar
  4. Teneffüste öğrencilerin ağızları ’Afyon Lokumu’ ile tatlanacak

Teneffüste öğrencilerin ağızları ’Afyon Lokumu’ ile tatlanacak

AFYONKARAHİSAR HABERLERİ  | 20.10.2020 15:10 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar Belediye Başkanımız Mehmet Zeybek, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un sosyal medya üzerinden ‘Okullar açıldığında ilk teneffüs 40 dakika’ paylaşımına Afyon lokumu ile destek verdi.

Afyonkarahisar Belediye Başkanımız Mehmet Zeybek, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un sosyal medya üzerinden ‘Okullar açıldığında ilk teneffüs 40 dakika’ paylaşımına Afyon lokumu ile destek verdi. ‘81 İlde 81 Okula’ ulaştırılmak üzere Gastronomi Birimi tarafından hazırlanan lokumlar gönderildi.
Afyonkarahisar’ın UNESCO’nun Geliştirici Şehirler Ağı’na dahil edilerek, Gastronomi şehri ilan edilmesinin ardından yöresel ürünlerin tanıtımına ayrı bir önem veren Başkan Zeybek, daha önce 81 ilin valisi ve belediye başkanlarına ‘Lezzet Paketi’ göndermişti. Belediye Başkanımız Zeybek, yeni bir çalışmaya imza atarak, ‘81 İlde 81 Okula’ Afyon lokumu gönderdi. Milli Eğitim Bakanı Selçuk’un sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşıma sessiz kalmayan Başkanımız Zeybek, Gastronomi birimi tarafından özenle hazırlanan lokum kutuları illere gönderilmeye başlandı. Hazırlanan kutuların içerisinde lokumun yanı sıra belediyemiz tarafından hazırlanan şehir postası gazetesi, kültürel yayınlar ve başkanımızın kaleme aldığı mektup yer alıyor.

“81 ilimizdeki belirlenecek olan okullara Afyon lokumumuzu ikram edeceğiz”
Gastronomi birimi tarafından hazırlanan lokum kolilerini inceleyen Başkan Zeybek, eğitime olan desteğin her aşamada devam edeceğini söyledi. Kolilerin hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür eden Zeybek, “Pandemi süreci başlayıp da yüz yüze eğitime ara verilince Milli Eğitim Bakanımız Ziya Selçuk beyin sosyal medya üzerinden bir açıklaması vardı. Bakanımızın açıklamasının ardından bir kampanya başlamıştı. Her ilimiz kendi yöresel ürününü Pandemi’den sonra öğrencilerin tatması için göndereceklerini beyan etmişlerdi. Belediye olarak kendi ilimiz başta olmak üzere toplam 81 ilimizdeki belirlenecek olan okullara Afyon lokumumuzu ikram edeceğimizi söylemiştik. 80 ilimize bu paketleri göndermeye başlıyoruz. Ayrıca kolilerimizin içerisine idarecilerimiz için bir de mektup koyuyoruz. Şehrimizin yöresel lezzetlerini tatmak üzere Afyonkarahisar’a davet ediyoruz. Öğrencilerimize, öğretmenlerimize ve idarecilerimize kazasız belasız ve virüsten kurtularak başarılı bir eğitim dönemi geçirmeyi temenni ediyorum” dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yepyeni Ford Puma ile şehirde kendini göster!Yepyeni Ford Puma ile şehirde kendini göster!
TIR ve yolcu otobüsü çarpıştı! TIR ve yolcu otobüsü çarpıştı!
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
Denizlispor 3 puanla tanıştı
Denizlispor 3 puanla tanıştı
Keleş ailesinin acı günü
Keleş ailesinin acı günü
Denizli’de polisleri dinleyen şahısların üstünden 2 adet telsiz yakalandı
Denizli’de polisleri dinleyen şahısların üstünden 2 adet telsiz yakalandı
Başkan Gümrükçü’den 500 gün raporu
Başkan Gümrükçü’den 500 gün raporu
Koronavirüs’ü yenen Avcılar Belediyesi çalışanlarından anlamlı bağış
Koronavirüs’ü yenen Avcılar Belediyesi çalışanlarından anlamlı bağış
Can salında ölümü beklerken Türk Sahil Güvenlik kurtardı
Can salında ölümü beklerken Türk Sahil Güvenlik kurtardı

Afyonkarahisar Namaz Vakitleri 20 Ekim Salı

İmsak
05:44
Sabah
07:05
Öğle
12:48
İkindi
15:50
Akşam
18:20
Yatsı
19:37

Afyonkarahisar Nöbetçi Eczaneler20 Ekim Salı

Bahar Eczanesi
Merkez
Selcen Eczanesi
Merkez
Sule Eczanesi
Merkez
Gamze Eczanesi
Basmakci
Yagmur Eczanesi
Bolvadin
Beyhan Eczanesi
Cay
Özdemır Eczanesi
Dazkiri
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanı belli oldu
AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanı belli oldu
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
Gözaltına alınan kamyonet sürücüsü çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı
Gözaltına alınan kamyonet sürücüsü çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı
Değerli Öğretmenim projesi online platforma taşındı
Değerli Öğretmenim projesi online platforma taşındı
Ustasından sucuk tarifi
Ustasından sucuk tarifi
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.